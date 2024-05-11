FT сообщила, что Венгрия после визита Си вошла в «круг друзей» Китая

FT: Венгрия после визита Си Цзиньпина вошла в круг друзей Китая для борьбы с США

В ходе визита Си Цзиньпина в Венгрию ее отношения с Китаем официально вышли на уровень «всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху». Она стала одним из «друзей» КНР, помогающих ей противодействовать США

Си Цзиньпин и Виктор Орбан (Фото: Vivien Cher Benko / Reuters)

Венгрия после визита в страну китайского лидера Си Цзиньпина оказалась в числе «друзей» КНР, которые помогают республике в противодействии мощи США и за это вознаграждаются инвестициями, торговыми связями и дипломатической поддержкой, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что Будапешт стал «моделью» партнера, в которую Пекин надеется превратить и другие страны как в Европе, так и за ее пределами. Отношения двух стран официально были выведены на уровень «всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отмечает FT, называл сотрудничество с Китаем «огромным шансом и огромной возможностью». Он указывал, что Пекин стал крупнейшим инвестором в Венгрии: китайские компании инвестировали €16 млрд в ее экономику.

В Венгрии завершилось первое с 2019 года европейское турне Си Цзиньпина. В Будапеште он провел встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. Стороны подписали ряд новых соглашений об углублении их экономического и культурного сотрудничества.

Си Цзиньпин отметил, что отношения двух стран «сейчас находятся на лучшем уровне в истории», и выразил надежду, что Венгрия, получив пост председателя ЕС во второй половине этого года, будет содействовать устойчивому развитию отношений между Китаем и ЕС.

Орбан сказал на встрече с Си, что Китай стал одной из опор многополярного мирового порядка, поскольку определяет многие экономические и политические процессы. Он пообещал, что для китайских инвесторов в Венгрии будут создавать «справедливые и достойные условия». «Мы создаем возможность для самых современных западных и самых современных восточных технологий встречаться <...> в Венгрии», — отметил премьер.

Китайский политик также посетил Францию и Сербию, где провел встречи с лидерами этих стран — Эмманюэлем Макроном и Александром Вучичем, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.