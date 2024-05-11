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Новое правительство 2024 ,  
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Эксклюзив

Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения

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Новое правительство 2024
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Эксклюзивы РБК
Михаил Мурашко, занимающий пост министра здравоохранения с 2020 года, сохранит свой пост в новом правительстве, сообщили источники РБК
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Михаил Мурашко войдет в новый состав правительства, говорят два источника РБК, знакомых с кадровыми решениями. О том, что Мурашко войдет в новое правительство, говорят также собеседник РБК в фармотрасли и источник, близкий к Минздраву.

В состав правительства Мурашко впервые вошел в 2020 году, когда кабинет министров возглавил Михаил Мишустин.

Госдума рассмотрит кандидатов в министры 14 мая, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Днем 10 мая Госдума утвердила переназначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Его кандидатуру выдвинул президент Владимир Путин.

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Отсутствие необходимого числа медицинских работников — одна из наиболее «кричащих проблем» в сфере здравоохранения в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании, где рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Сейчас не хватает 30 тыс. врачей, сообщил Володин. «Можно, учитывая, что потом вы примете решение и внесете кандидатуру на должность министра здравоохранения, мы ему этот вопрос адресуем? С точки зрения, сколько времени надо, чтобы закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров? Год, два, три?» — сказал спикер нижней палаты, обращаясь к Мишустину.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения.

Михаилу Мурашко 57 лет, он родился в Свердловске (в 1991 году городу возвращено историческое название Екатеринбург). Там же после службы в армии окончил Уральский медицинский институт. Интернатуру окончил по специальности «акушер-гинеколог», работал в республиканской больнице Сыктывкара (Республика Коми). В 1996 году был назначен заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе, а через полгода — главным врачом учреждения «Коми Республиканский перинатальный центр». В том же году стал главным врачом Республиканского медицинского объединения, а в 2000-м — главврачом Республиканского перинатального центра.

С 2006 по 2011 год был министром здравоохранения Коми. В 2012 году получил назначение на должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Москвы, с 2013 по 2015 год исполнял обязанности руководителя Росздравнадзора, который возглавил в 2015-м и проработал до 2020-го, когда возглавил Минздрав.

Мурашко — доктор медицинских наук (по двум специальностям — «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «акушерство и гинекология»). Его докторская диссертация посвящена организации перинатальной помощи: разработана современная модель оказания перинатальной помощи матери и ребенку, которая была внедрена в медицинских учреждениях страны.

Минздрав Мурашко возглавил в разгар пандемии коронавируса, а в 2022 году в составе правительства занимался поиском альтернативных маршрутов доставки и импортозамещения медицинского оборудования и лекарственных препаратов. В сентябре 2022 года он отмечал, что увеличить доступность и качество лекарственных препаратов, обеспечить быстрый выпуск лекарственных препаратов стало возможным за счет изменения системы госрегулирования. По его оценке, начавшая действовать с 2020 года система маркировки лекарственных препаратов позволяет видеть, «что выпущено на рынок, какая скорость потребления, какие запасы есть».

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Приоритетом на 2024 год и последующие, по словам Мурашко, должно стать повышение качества и доступности медицинской помощи. Об этом он говорил в апреле этого года на коллегии Минздрава, подведшей итоги работы в 2023 году. В прошлом году, сообщил министр, были достигнуты максимальный уровень ожидаемой продолжительности жизни, самый низкий в истории уровень общей и младенческой смертности: «Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году составила 73,4 года, а минимум младенческой смертности — 4,2 промилле. Зафиксирован самый низкий уровень общей смертности за всю историю страны».

Также в 2023 году было оснащено и переоснащено более 300 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, введены в работу четыре объекта здравоохранения онкологического профиля, а всего за пять лет было создано 11 новых онкодиспансеров. Уровень роста цен на лекарства, по данным Мурашко, был ниже инфляции.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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