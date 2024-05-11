Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения

Михаил Мурашко, занимающий пост министра здравоохранения с 2020 года, сохранит свой пост в новом правительстве, сообщили источники РБК

Михаил Мурашко (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Михаил Мурашко войдет в новый состав правительства, говорят два источника РБК, знакомых с кадровыми решениями. О том, что Мурашко войдет в новое правительство, говорят также собеседник РБК в фармотрасли и источник, близкий к Минздраву.

В состав правительства Мурашко впервые вошел в 2020 году, когда кабинет министров возглавил Михаил Мишустин.

Госдума рассмотрит кандидатов в министры 14 мая, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Днем 10 мая Госдума утвердила переназначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Его кандидатуру выдвинул президент Владимир Путин.

Отсутствие необходимого числа медицинских работников — одна из наиболее «кричащих проблем» в сфере здравоохранения в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании, где рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Сейчас не хватает 30 тыс. врачей, сообщил Володин. «Можно, учитывая, что потом вы примете решение и внесете кандидатуру на должность министра здравоохранения, мы ему этот вопрос адресуем? С точки зрения, сколько времени надо, чтобы закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров? Год, два, три?» — сказал спикер нижней палаты, обращаясь к Мишустину.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения.

Михаилу Мурашко 57 лет, он родился в Свердловске (в 1991 году городу возвращено историческое название Екатеринбург). Там же после службы в армии окончил Уральский медицинский институт. Интернатуру окончил по специальности «акушер-гинеколог», работал в республиканской больнице Сыктывкара (Республика Коми). В 1996 году был назначен заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе, а через полгода — главным врачом учреждения «Коми Республиканский перинатальный центр». В том же году стал главным врачом Республиканского медицинского объединения, а в 2000-м — главврачом Республиканского перинатального центра. С 2006 по 2011 год был министром здравоохранения Коми. В 2012 году получил назначение на должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Москвы, с 2013 по 2015 год исполнял обязанности руководителя Росздравнадзора, который возглавил в 2015-м и проработал до 2020-го, когда возглавил Минздрав. Мурашко — доктор медицинских наук (по двум специальностям — «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «акушерство и гинекология»). Его докторская диссертация посвящена организации перинатальной помощи: разработана современная модель оказания перинатальной помощи матери и ребенку, которая была внедрена в медицинских учреждениях страны.

Минздрав Мурашко возглавил в разгар пандемии коронавируса, а в 2022 году в составе правительства занимался поиском альтернативных маршрутов доставки и импортозамещения медицинского оборудования и лекарственных препаратов. В сентябре 2022 года он отмечал, что увеличить доступность и качество лекарственных препаратов, обеспечить быстрый выпуск лекарственных препаратов стало возможным за счет изменения системы госрегулирования. По его оценке, начавшая действовать с 2020 года система маркировки лекарственных препаратов позволяет видеть, «что выпущено на рынок, какая скорость потребления, какие запасы есть».

Приоритетом на 2024 год и последующие, по словам Мурашко, должно стать повышение качества и доступности медицинской помощи. Об этом он говорил в апреле этого года на коллегии Минздрава, подведшей итоги работы в 2023 году. В прошлом году, сообщил министр, были достигнуты максимальный уровень ожидаемой продолжительности жизни, самый низкий в истории уровень общей и младенческой смертности: «Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году составила 73,4 года, а минимум младенческой смертности — 4,2 промилле. Зафиксирован самый низкий уровень общей смертности за всю историю страны».

Также в 2023 году было оснащено и переоснащено более 300 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, введены в работу четыре объекта здравоохранения онкологического профиля, а всего за пять лет было создано 11 новых онкодиспансеров. Уровень роста цен на лекарства, по данным Мурашко, был ниже инфляции.