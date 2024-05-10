Андрей Белоусов продолжит работу в правительстве
Первый вице-премьер Андрей Белоусов продолжит работу в составе нового правительства Михаила Мишустина. Об этом РБК сообщили три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций. Эту же информацию опубликовали «Ведомости» со ссылкой на два источника.
Согласно Конституции, кандидатуры заместителей председателя правительства представляет премьер-министр. Ранее стало известно, что президент Владимир Путин предложил переназначить на пост премьер-министра Михаила Мишустина, в тот же день его утвердила Госдума. Рассмотрение кандидатур вице-премьеров запланировано нижней палатой парламента на 13 мая.
В правительстве Белоусов работает с 2020 года. Он курирует такие ведомства, как Минэкономразвития, Минтранс, ФАС, Росаккредитация. В зону его ответственности входят вопросы разработки основных направлений социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, институтов развития.
В 2013–2020 годах Белоусов работал помощником президента, в 2012–2013-м был министром экономического развития. До этого в разное время был директором департамента экономики и финансов правительства, заместителем министра экономического развития, внештатным советником главы правительства, генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Белоусов экономист по образованию, в 1981 году он окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
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