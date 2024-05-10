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Эксклюзив

Андрей Белоусов продолжит работу в правительстве

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Эксклюзивы РБК
Андрей Белоусов сохранит должность первого вице-премьера в составе нового правительства, узнал РБК. Он пришел в кабмин в 2020 году, до этого занимал посты помощника президента и министра экономического развития
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов продолжит работу в составе нового правительства Михаила Мишустина. Об этом РБК сообщили три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций. Эту же информацию опубликовали «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Согласно Конституции, кандидатуры заместителей председателя правительства представляет премьер-министр. Ранее стало известно, что президент Владимир Путин предложил переназначить на пост премьер-министра Михаила Мишустина, в тот же день его утвердила Госдума. Рассмотрение кандидатур вице-премьеров запланировано нижней палатой парламента на 13 мая.

В правительстве Белоусов работает с 2020 года. Он курирует такие ведомства, как Минэкономразвития, Минтранс, ФАС, Росаккредитация. В зону его ответственности входят вопросы разработки основных направлений социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, институтов развития.

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В 2013–2020 годах Белоусов работал помощником президента, в 2012–2013-м был министром экономического развития. До этого в разное время был директором департамента экономики и финансов правительства, заместителем министра экономического развития, внештатным советником главы правительства, генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Белоусов экономист по образованию, в 1981 году он окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

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Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

и.о. первого вице-премьера России
17 марта 1959 года
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