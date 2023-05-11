Бастрыкин заявил о планах ВСУ напасть на Донбасс в марте 2022 года

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали в марте 2022 года напасть на Донбасс и выйти на границы России, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин во время XI Петербургского международного юридического форума. Трансляция выступления Бастрыкина шла на сайте мероприятия.

«Мы сегодня можем смело утверждать — есть документальные подтверждения этому — что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы Российской Федерации», — сказал он.

Бастрыкин подчеркнул, что Россия, начав свою спецоперацию на Украине, действовала в соответствии с Конституцией, а именно статьей 79.1. Она стала «основанием для реализации обязанности России защитить мирного населения Донбасса путем проведения специальной военной операции, а также упреждения агрессии и провокаций в отношении нашего государства», сказал глава СК.

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