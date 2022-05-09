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Минобороны заявило о минировании мостов в Славянске украинскими силами

Подконтрольные Киеву «вооруженные формирования» заминировали два моста в Славянске, чтобы дискредитировать российских военных во время их наступления, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой народной республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск», — заявил Мизинцев.

Славянск — город севернее Краматорска, сейчас он находится под контролем украинских сил. В начале апреля глава Славянской военной администрации Вадим Лях попросил жителей города временно его покинуть, отметив, что эвакуационные поезда работают бесплатно, а уехавшие жители смогут на месте временного пребывания получить дополнительные выплаты, в особых случаях — бесплатное жилье, а также найти работу.

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Российское военное ведомство отчитывалось об уничтожении «вооружения и военной техники прибывших на Донбасс резервов украинских войск» на железнодорожной станции в Славянске, складов боеприпасов и пунктов управления в районе этого города, а также о сбитом там «в ходе воздушного боя» украинском истребителе МиГ-29.

11 апреля Минобороны сообщало, что в Славянске проводятся «карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов», а родственников задержанных заставляют работать над оборудованием блокпостов.

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