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Военная операция на Украине ,  
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Яшин сообщил об обыске в совете депутатов Красносельского района Москвы

Он добавил, что обыскали также квартиру одного из депутатов округа Алексея Горинова, которого увезли на допрос в СК. Яшин предположил, что обыски связаны с антивоенными высказываниями депутатов муниципалитета *
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В офисе совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы проходит обыск, сообщил в Twitter депутат и бывший глава района Илья Яшин.

По его словам, обыск также прошел в квартире депутата Алексея Горинова, его доставили на допрос в Следственный комитет. Telegram-канал 112 сообщил, что СК возбудил в отношении него и еще одного депутата, главы муниципального округа Елены Котеночкиной уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Котеночкина, по данным канала, покинула Россию.

«Полагаю, что обыски связаны с антивоенными высказываниями наших депутатов на недавних заседаниях. В прокуратуру было направлено несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна, Леонова и телеведущего Караулова», — написал Яшин.

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В начале марта совет депутатов Красносельского района принял заявление «О несогласии с военной операцией против Украины» и выразил поддержку депутату Горинову, задержанному на несогласованной антивоенной акции.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в апреле обращался в прокуратуру с требованием возбудить дело на Котеночкину после того, как она опубликовала в соцсетях несколько постов с осуждением военной операции.

В марте социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу Яшина по требованию Генпрокуратуры. По словам политика, причина блокировки — «антивоенные выступления». В администрации соцсети уточнили, что на странице Яшина содержались «информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины».

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На Украине 24 февраля началась российская военная спецоперация. 4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи 207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти-десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

Еще одна новая статья — 280.3 — касается ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Наказание по ней предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Яшин возглавил муниципальный округ Красносельский в октябре 2017 года. В июле 2021-го он объявил о сложении с себя полномочий: суд лишил его права участия в выборах из-за обвинений в причастности к экстремистской деятельности.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Илья Яшин обыски Москва Красносельский район
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