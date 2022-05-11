Гутерриш не увидел возможности для перемирия на Украине «в данный момент»
Пока на Украине нет возможности для заключения перемирия, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с австрийским президентом Александром ван дер Белленом.
«На данный момент не просматривается возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине», — сказал генсек ООН (цитата по ТАСС).
Гутерриша также спросили, удалось ли ему понять цели России в текущем конфликте после встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве в конце апреля. «У меня нет хрустального шара, чтобы говорить о том, какие это цели», — ответил он (цитата по ТАСС).
Во время выступления он также заявил, что эта «бессмысленная война» должна прекратиться. Гутерриш подчеркнул, что конфликт на Украине «не будет длиться вечно» и подходящий момент для продолжения мирных переговоров снова наступит, однако «не в ближайшем будущем», передает ORF.
Москва, в свою очередь, полагает, что ООН как организация и непосредственно ее генеральный секретарь «упустили возможность» добиться политического урегулирования на Украине. Об этом ранее 11 мая заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Гутерриш встречался с Путиным в Москве 26 апреля. Переговоры продолжались около часа, часть времени — с глазу на глаз. После встречи ООН сообщала, что стороны «обсудили предложения о гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зон конфликта, коснувшись преимущественно ситуации в Мариуполе».
«В общем и целом президент согласился с участием Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирного населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — уточняли в ООН.