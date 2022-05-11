Гутерриш не увидел возможности для перемирия на Украине «в данный момент»

Генсек ООН также считает, что в ближайшем будущем подходящий момент для продолжения мирных переговоров не наступит, хотя полагает, что конфликт на Украине «не будет длиться вечно»

Антониу Гутерриш (Фото: Theresa Wey / AP)

Пока на Украине нет возможности для заключения перемирия, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с австрийским президентом Александром ван дер Белленом.

«На данный момент не просматривается возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине», — сказал генсек ООН (цитата по ТАСС).

Гутерриша также спросили, удалось ли ему понять цели России в текущем конфликте после встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве в конце апреля. «У меня нет хрустального шара, чтобы говорить о том, какие это цели», — ответил он (цитата по ТАСС).

Во время выступления он также заявил, что эта «бессмысленная война» должна прекратиться. Гутерриш подчеркнул, что конфликт на Украине «не будет длиться вечно» и подходящий момент для продолжения мирных переговоров снова наступит, однако «не в ближайшем будущем», передает ORF.

Москва, в свою очередь, полагает, что ООН как организация и непосредственно ее генеральный секретарь «упустили возможность» добиться политического урегулирования на Украине. Об этом ранее 11 мая заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Гутерриш встречался с Путиным в Москве 26 апреля. Переговоры продолжались около часа, часть времени — с глазу на глаз. После встречи ООН сообщала, что стороны «обсудили предложения о гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зон конфликта, коснувшись преимущественно ситуации в Мариуполе».

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«В общем и целом президент согласился с участием Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирного населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — уточняли в ООН.