Песков отверг наличие планов о введении военного положения в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Названы регионы, куда москвичи ездили отдыхать на майские Недвижимость, 14:06
Еврокомиссия поблагодарила УЕФА за санкции против российского футбола Спорт, 14:03
Глава УЕФА заявил, что «футбол не выиграл» от санкций против России Спорт, 14:01
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 14:01
NFT и современное искусство: зачем покупать «картинки из интернета» Экономика инноваций, 14:00
Россия снизила прокачку газа транзитом через Украину на 25% Экономика, 13:59
Песков отверг наличие планов о введении военного положения в России Политика, 13:59
Кандидат в послы США заявила, что Россия «выигрывает» в информвойне Политика, 13:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:52
Кремль не будет направлять Киеву соболезнования из-за смерти Кравчука Политика, 13:43
Песков призвал выверить юристами идею присоединения Херсонской области Политика, 13:42
Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Pro, 13:41
Брачный агент: как айтишник в Индии решает проблему утечки кадров Социальная экономика, 13:40
Лавров заявил, что Россия не хочет войны в Европе Политика, 13:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков отверг наличие планов о введении военного положения в России

Песков: планов по введению военного положения в России нет
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В России не планируется вводить военное положение, заявил представитель президента Дмитрий Песков во время брифинга, передает корреспондент РБК.

«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Национальной разведки США Аврил Хейнс о вероятном объявлении в России военного положения.

Речь идет о выступлении Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил конгресса США в начале мая. Она заявила, писал Politico, что ситуация на Украине в ближайшие месяцы может двигаться по более непредсказуемому сценарию, высок риск эскалации.

Сложившиеся условия, считает глава Нацразведки, «откроет период более ситуативного принятия решений в России», из-за чего возможно применение «более радикальных средств» — введение военного положения, «смещение» промышленного производства для поддержки боевых действий и другие.

США не увидели перспектив для успешных переговоров по Украине
Политика
Эврил Хейнс

Материал дополняется.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
военное положение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter