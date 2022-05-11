Песков: планов по введению военного положения в России нет

Песков отверг наличие планов о введении военного положения в России

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В России не планируется вводить военное положение, заявил представитель президента Дмитрий Песков во время брифинга, передает корреспондент РБК.

«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Национальной разведки США Аврил Хейнс о вероятном объявлении в России военного положения.

Речь идет о выступлении Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил конгресса США в начале мая. Она заявила, писал Politico, что ситуация на Украине в ближайшие месяцы может двигаться по более непредсказуемому сценарию, высок риск эскалации.

Сложившиеся условия, считает глава Нацразведки, «откроет период более ситуативного принятия решений в России», из-за чего возможно применение «более радикальных средств» — введение военного положения, «смещение» промышленного производства для поддержки боевых действий и другие.

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