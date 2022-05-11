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Финляндия запретила платежи Faberlic

Основатель Faberlic Алексей Нечаев попал под санкции ЕС как депутат. В 2021 году он передал свою долю в доверительное управление из-за избрания в Госдуму. Власти также арестовали имущество главреда «МК» Павла Гусева

Власти Финляндии запретили платежи, связанные с косметической компанией Faberlic, и арестовали средства, находящиеся на финском банковском счете, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.

«На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — пишет издание.

Основатель Faberlic, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев попал под санкции ЕС как депутат. В октябре 2021 гола он рассказывал РБК, что передаст свою долю (владеет 99,99% АО «Фаберлик») в доверительное управление из-за избрания в Госдуму.

Власти Финляндии также арестовали имущество, принадлежащее главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву, пишет Yle.

По данным издания, он вместе с бывшей женой владеет домом и земельными участками почти 20 га на берегу озера в Янаккала (провинция Канта-Хям).

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Гусев оказался под санкциями ЕС в начале апреля, напоминает Yle. В Брюсселе считают, что его газета «поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». «Он имеет тесные связи с Минобороны России и является доверенным лицом и сторонником президента Владимира Путина», — приводит издание обоснование ограничений Евросоюзом.

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Вместе с ним в санкционном списке находятся гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректора ВГТРК Олег Добродеев, главред и генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, а также
президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Гусев в ответ на ограничительные меры заявил, что ему «глубоко наплевать»: он любит Россию и не собирается ездить в Европу. «Что хотят, то и творят против российских СМИ, тем более против средств массовой информации, которые являются независимыми и частными. <...> Почему я, как частное СМИ, не могу поддерживать действия Министерства обороны?» — говорил он.

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Елена Чернышова
санкции ЕС санкции против России Павел Гусев Финляндия
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