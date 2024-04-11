В Харьковской области принудительно эвакуируют детей из прифронтовой зоны

Речь идет о населенных пунктах приграничных Богодуховского, Харьковского и Изюмского районов. Оттуда обязательно эвакуируют семьи с детьми из-за обстрелов. Самого Харькова мера не коснется, уточнил глава областной администрации

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В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 47 «прифронтовых населенных пунктов», сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Речь идет о территории Харьковского, Богодуховского (граничат с Белгородской областью) и Изюмского районов (граничит с ДНР и ЛНР). Самого Харькова мера не коснется. Вывозить будут семьи с детьми — там находится 182 ребенка. Каждой семье пообещали оказать гуманитарную и юридическую помощь, а также, если есть необходимость, обеспечить жильем на первое время.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове утром 11 апреля была повреждена ТЭЦ, заявил мэр города Игорь Терехов. Кроме того, там была разрушена трансформаторная подстанция.

Российское военное ведомство в тот же день сообщило о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В министерстве заявили, что была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.