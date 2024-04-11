ФСБ заявила о срыве высадки десанта ВСУ на Тендровской косе

Десант ВСУ уничтожили при попытке высадки на Тендровскую косу, одного военнослужащего взяли в плен, сообщили в ФСБ. Военнопленный рассказал, что их готовили в Британии, а целью операции был захват оборудования на вышке МСП-17

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Российские военные пресекли высадку диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ совместно с Министерством обороны России пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — сообщили в ЦОС.

Тендровская коса — остров в Херсонской области, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Его площадь составляет 38 кв. км, а от материка отделяет Тендровский залив. По состоянию на 2012 год остров был не заселен.

В спецслужбе уточнили, что в ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, один военнослужащий 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин взят в плен. Он предоставил сведения о подготовке этой операции на базе военного Булфордского лагеря в Англии и разработке британскими инструкторами диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море для захвата «технических средств сопровождения полетов» российских беспилотников, отметили в ведомстве.

При штурме МСП-17 украинские диверсанты не обнаружили интересующего Великобританию оборудования и подорвали станцию связи, рассказал Горин российским спецслужбам.

По данным ФСБ, деятельность 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ курирует подразделение специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS), что спецслужба считает свидетельством «непосредственной вовлеченности» Лондона в конфликт на Украине.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил об использовании Украиной представителей «международного террористического подполья» для совершения терактов в России. В НАК сообщили о предотвращении 27 атак в России в 2024 году, а также пресечении попыток прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп.