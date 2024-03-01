В Николаевской области возник пожар после взрыва

В Николаевской области после взрыва начался пожар

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Николаевской области возник пожар, сообщил глава областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале.

«Спасатели уже работают. Пока информации о пострадавших нет», — написал он.

Ранее Ким сообщил, что в области объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали в 19:45 по местному времени (20:45 мск).

По данным издания «Страна», жители Николаева слышали взрыв. Воздушную тревогу в области отменили в 20:36 по местному времени (21:36).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.