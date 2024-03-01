В Николаевской области после взрыва начался пожар
В Николаевской области возник пожар, сообщил глава областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале.
«Спасатели уже работают. Пока информации о пострадавших нет», — написал он.
Ранее Ким сообщил, что в области объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали в 19:45 по местному времени (20:45 мск).
По данным издания «Страна», жители Николаева слышали взрыв. Воздушную тревогу в области отменили в 20:36 по местному времени (21:36).
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