В Нальчике ввели режим контртеррористической операции

В части Нальчика и приграничного с Грузией района ввели режим КТО с раннего утра 11 апреля

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

В части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской республики (КБР) введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперштаб региона.

Территория проведения КТО ограничена территориями садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко». В оперштабе предупредили, что до особого распоряжения там будет действовать «ряд специальных мер и временных ограничений».

Режим введен с 5:12 мск, такое решение принял начальник УФСБ по региону генерал-майор Петр Громушкин.

Черекский район находится к югу от Нальчика и простирается до границы с Грузией.

Две недели назад, в конце марта, режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске. В нескольких квартирах были заблокированы вооруженные люди, а жителей ближайших домов эвакуировали. Троих человек задержали.

По данным Национального антитеррористического комитета, они планировали совершить теракты. На месте задержания были обнаружены автоматическое оружие, патроны к нему и самодельное взрывное устройство.