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Политика ,  
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В Нальчике ввели режим контртеррористической операции

Оперштаб КБР: в Нальчике ввели режим контртеррористической операции
В части Нальчика и приграничного с Грузией района ввели режим КТО с раннего утра 11 апреля
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

В части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской республики (КБР) введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперштаб региона.

Территория проведения КТО ограничена территориями садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко». В оперштабе предупредили, что до особого распоряжения там будет действовать «ряд специальных мер и временных ограничений».

Режим введен с 5:12 мск, такое решение принял начальник УФСБ по региону генерал-майор Петр Громушкин.

Черекский район находится к югу от Нальчика и простирается до границы с Грузией.

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Две недели назад, в конце марта, режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске. В нескольких квартирах были заблокированы вооруженные люди, а жителей ближайших домов эвакуировали. Троих человек задержали.

По данным Национального антитеррористического комитета, они планировали совершить теракты. На месте задержания были обнаружены автоматическое оружие, патроны к нему и самодельное взрывное устройство.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нальчик режим КТО КБР
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