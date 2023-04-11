Лавров назвал неприемлемые действия Запада в Казахстане

Россия не против сотрудничества Казахстана и западных стран. Но для этого есть условие, заявил глава МИДа Сергей Лавров: они не должны «заниматься угрозами и шантажом»

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия не против взаимодействия Казахстана с западными странами, но оно должно быть равноправным, взаимовыгодным, транспарентным и идти в соответствии с международным правом. Об этом, отвечая на вопрос РБК, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Если же речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — сказал министр.

В конце марта 2023 года Россия опубликовала новую Концепцию своей внешней политики. Один из ее приоритетов — страны ближнего зарубежья и Евразии в целом. Москва, в частности, намерена сформировать на континенте «более широкий интеграционный контур» — Большое евразийское партнерство с опорой на ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и при сопряжении планов ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь». РБК спросил Сергея Лаврова, как конкретно должен выглядеть и действовать этот контур. По словам министра, среди участников партнерства Москва видит «все многосторонние структуры, субрегиональные структуры и все без исключения страны», которые расположены в Евразии.

«По крайней мере, должны быть открыты двери для всех таких организаций и всех таких стран, — заявил Лавров. — Процесс идет — есть Евразийский экономический союз, уже установлены его отношения с Шанхайской организацией сотрудничества. Какие-то отношения есть между ШОС и СНГ, между ШОС и АСЕАН. Так что такая сеть перекрестных контактов, перекрестных связей уже формируется. Я убежден, что эти процессы позволят перевести контакты уже к достижению практических материальных благ для всех участников этих процессов».

Отвечая на вопрос РБК, как к российскому «интеграционному контуру» относится Астана и насколько его реально провести в жизнь с учетом военных действий на Украине, министр Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан — «миролюбивое государство», которое выстраивает дружественные отношения и с Россией, и с Китаем, и со странами Центральной Азии. «Касательно евразийского пространства, конечно, нам, наверно, еще предстоит поговорить с Сергеем Викторовичем, чтобы понять концепцию российской стороны. В принципе, мы считаем, что данный процесс уже идет не первый день», — сказал Нуртлеу, приведя в пример такие организации, как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Он отметил, что Казахстан и Россия находят взаимопонимание по всем вопросам, но еще раз подчеркнул: ему «хотелось бы еще раз более детально обсудить» тему большой интеграции в Евразии со своими российскими коллегами.

Казахстан также активно развивает отношения с США и Европейским союзом. В конце февраля с визитом в Казахстане побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. В Астане прошла встреча министров иностранных дел в формате C5+1. Он был создан в 2015 году, в него входят пять стран региона (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и США.

Переговоры во вторник стали первой встречей Лаврова и Нуртлеу после назначения последнего министром иностранных дел Казахстана, до этого он был руководителем администрации президента республики. В ходе переговоров российский министр сообщил коллеге новые оценки ситуации на Украине. «Мы высказали наши обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России. Проект, который готовился долгие годы», — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.