Суд в Калуге приговорил обвиняемых к условным срокам за гибель военных при аварии на Ту-22

В Калуге дали условные сроки за гибель военных при аварии на Ту-22М3

Два года назад трое военных погибли из-за катапультирования из бомбардировщика. Суд дал обвиняемым три и два с половиной года условно, но они потребовали пересмотра дела. Они указали, что следствие так и не выявило причину аварии

Ту-22М3 (Фото: Минобороны / ТАСС)

Гарнизонный военный суд в Калуге приговорил замкомандира эскадрильи 52-го Гвардейского авиаполка, майора Алексея Скворцова и техника Игоря Аристова к трем и двум с половиной годам условно за аварию на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, в результате которой погибли трех старших офицеров полка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суд установил, что по их вине произошло случайное катапультирование экипажа из кабины стоящего на взлетной полосе бомбардировщика. По статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК) им грозили реальные сроки до семи лет лишения свободы и суд пошел на снисхождение.

Однако подсудимые подали апелляцию, требуя отмены приговоры и продолжения расследования дела. Как рассказал газете адвокат майора Сергей Иванов, следствие и суд не смогли установить причины аварии, а значит и выносить приговор Аристову и Скворцову было преждевременным. Прокуратура также подала на решение суда апелляционное представление.

Инцидент произошел около двух лет назад — 23 марта 2021 года на базовом аэродроме 52-го авиаполка Шайковка в Калужской области. «Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили тогда в Минобороны.

В тот день часть отрабатывала процедуру «экстренного поднятия боевых машин в воздух в связи с нападением на аэродром условного противника». К тренировке участвовал замкомандира скадрильи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 Скворцов, проверять его подготовку должны были командир части полковник Вадим Белослюдцев, штурман полка, майор Денис Султанов и штурман-инструктор, подполковник Александр Подсобляев.

После того, как экипаж занял места в кабине самолета, Скворцов начат выполнять подготовку самолета к взлету. Это включало в себя подачу электропитания к системам самолета. Когда пилот поднял очередной переключатель автомата защиты с расцепителем (АЗР) электроцепи, перед тремя членами экипажа загорелись табло с надписями «Принудит. покидание». Устройство самолета Ту-22М3 позволяет командиру катапультировать подчиненных принудительно, своим решением со своего места в кабине.