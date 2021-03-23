Минобороны сообщило об аварии на дальнем бомбардировщике Ту-22М3

При подготовке к полету у самолета сработала система катапультирования, в результате три члена экипажа погибли

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На аэродроме под Калугой произошла авария на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. У самолета нештатно сработала система катапультирования. В результате три человека погибли, сообщили в Минобороны России.

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в Минобороны. Авария произошла в ходе плановой подготовки к полету на земле.

По данным собеседника ТАСС, один из погибших — командир полка, который сидел на месте инструктора.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также Telegram-канал Baza и телеканал РЕН ТВ сообщали о том, что самолет совершил аварийную посадку.

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может быть носителем ядерного оружия. Он строился в двух основных модификациях — Ту-22М2 (с 1972 по 1984 год, снят с вооружения в середине 1990-х) и Ту-22М3 (с 1978 по 1993 год, эксплуатируется). Бомбардировщик предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью.