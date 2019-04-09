Кремль ответил на вопрос о претензиях к работе Рогозина в «Роскосмосе»

Кремль ответил на вопрос о претензиях к работе Рогозина в «Роскосмосе»

Песков напомнил, что Рогозин возглавил «Роскосмос» меньше года назад. А проверки работы госкомпаний, по его словам, «ретроспективно охватывают довольно длительный период»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ситуацией с хищениями в «Роскосмосе» и «Ростехе» занимаются правоохранительные органы, работа системообразующих предприятий находится под их пристальным вниманием, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, этим же занимаются правоохранительные органы — это первое. Потом господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, есть ли у Кремля вопросы к деятельности руководства «Ростеха», а также «Роскосмоса» и его гендиректора Дмитрия Рогозина.

Песков также отметил, что, «наверное, не совсем правильно» оценивать Рогозина в данном контексте, поскольку подобные исследования, как правило, «ретроспективно охватывают довольно длительный период».

Если материалы для следствия есть, будут проводиться следственные действия, продолжил Песков. Он отметил, что за работой госкорпораций пристально наблюдают.