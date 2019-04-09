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Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
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Политика ,  
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Кремль ответил на вопрос о претензиях к работе Рогозина в «Роскосмосе»
Песков напомнил, что Рогозин возглавил «Роскосмос» меньше года назад. А проверки работы госкомпаний, по его словам, «ретроспективно охватывают довольно длительный период»
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ситуацией с хищениями в «Роскосмосе» и «Ростехе» занимаются правоохранительные органы, работа системообразующих предприятий находится под их пристальным вниманием, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, этим же занимаются правоохранительные органы — это первое. Потом господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, есть ли у Кремля вопросы к деятельности руководства «Ростеха», а также «Роскосмоса» и его гендиректора Дмитрия Рогозина.

Песков также отметил, что, «наверное, не совсем правильно» оценивать Рогозина в данном контексте, поскольку подобные исследования, как правило, «ретроспективно охватывают довольно длительный период».

Если материалы для следствия есть, будут проводиться следственные действия, продолжил Песков. Он отметил, что за работой госкорпораций пристально наблюдают.

Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в 2018-м в «Ростехе» и «Роскосмосе» похитили более 1,6 млрд руб., выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших вооружений. Были возбуждены уголовные дела. В «Роскосмосе» заявили, что помогали надзорному ведомству в проведении проверок, а также приняли меры «для наведения порядка».

В ноябре прошлого года в Генпрокуратуре сообщили, что возбудили 16 уголовных дел из-за нарушений в «Роскосмосе». Проверки проходили в 2017-м и первой половине 2018-го, говорил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. «Были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе гособоронзаказа, не тщательно велись исследовательские и опытно-конструкторские работы», — сказал Куренной.

Рогозин стал главой «Роскосмоса» в мае 2018 года.

Авторы: Полина Химшиашвили, Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков, «Роскосмос»
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