В ЦИК рекомендовали разрешить самовыдвижение на выборах глав регионов

Какие инициативы готовит совет
11 апреля научно-экспертный совет при Центризбиркоме на своем заседании обсудит в том числе рекомендации смягчить законодательство о выборах. РБК ознакомился с проектами рекомендаций, их подлинность подтвердили члены экспертной группы Александр Пожалов и Аркадий Любарев.
К заседанию подготовлены четыре рекомендации. Они адресованы Госдуме, Совету Федерации и президенту.
- Во-первых, предлагается допустить самовыдвижение на выборах глав всех регионов. Сейчас, по закону «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов», право участвовать в выборах главы региона для самовыдвиженцев определяется местными законами. Самовыдвижение разрешено в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Кемеровской областях и еще нескольких регионах, в большинстве субъектов оно не допускается.
- Во-вторых, рекомендуется законодательно разрешить муниципальным депутатам ставить подписи за любое число кандидатов на выборах. Сейчас, чтобы зарегистрироваться кандидатам на выборах главы региона, необходимо собрать определенное количество подписей местных депутатов; те же вправе подписываться лишь за одного кандидата. Как правило, большинство в региональных законодательных собраниях у представителей «Единой России», поэтому мало кому из оппозиционных кандидатов удается собрать нужное количество подписей без помощи партии власти. Например, чтобы Алексей Навальный смог участвовать в выборах мэра Москвы в 2013 году, «Единая Россия» по просьбе Сергея Собянина помогла ему со сбором подписей, большинство которых представляло партию власти.
- Третья рекомендация — снизить число муниципальных районов и городских округов, в которых кандидаты в губернаторы должны собирать подписи муниципальных депутатов. Сейчас кандидат должен получить поддержку местных парламентариев в трех четвертях муниципальных районов и городских округов региона.
- Четвертая рекомендация предлагает снизить до 1% число подписей избирателей, нужное для регистрации кандидата в одномандатном округе (сейчас необходимо собрать 3%).