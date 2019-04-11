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В ЦИК рекомендовали разрешить самовыдвижение на выборах глав регионов
Члены научно-экспертного совета при ЦИК предложат смягчить муниципальный фильтр на губернаторских выборах и повсюду разрешить самовыдвижение кандидатов. Некоторые из их инициатив могут быть включены в законодательство
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

​Какие инициативы готовит совет

11 апреля научно-экспертный совет при Центризбиркоме на своем заседании обсудит в том числе рекомендации смягчить законодательство о выборах​. РБК ознакомился с проектами рекомендаций, их подлинность подтвердили члены экспертной группы Александр Пожалов и Аркадий Любарев.

К заседанию подготовлены четыре рекомендации. Они адресованы Госдуме, Совету Федерации и президенту.

  • Во-первых, предлагается допустить самовыдвижение на выборах глав всех регионов. Сейчас, по закону «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов», право участвовать в выборах главы региона для самовыдвиженцев определяется местными законами. Самовыдвижение разрешено в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Кемеровской областях и еще нескольких регионах, в большинстве субъектов оно не допускается.
  • Во-вторых, рекомендуется законодательно разрешить муниципальным депутатам ставить подписи за любое число кандидатов на выборах. Сейчас, чтобы зарегистрироваться кандидатам на выборах главы региона, необходимо собрать определенное количество подписей местных депутатов; те же вправе подписываться лишь за одного кандидата. Как правило, большинство в региональных законодательных собраниях у представителей «Единой России», поэтому мало кому из оппозиционных кандидатов удается собрать нужное количество подписей без помощи партии власти. Например, чтобы Алексей Навальный смог участвовать в выборах мэра Москвы в 2013 году, «Единая Россия» по просьбе Сергея Собянина помогла ему со сбором подписей, большинство которых представляло партию власти.
  • Третья рекомендация — снизить число муниципальных районов и городских округов, в которых кандидаты в губернаторы должны собирать подписи муниципальных депутатов. Сейчас кандидат должен получить поддержку местных парламентариев в трех четвертях муниципальных районов и городских округов региона.
  • Четвертая рекомендация предлагает снизить до 1% число подписей избирателей, нужное для регистрации кандидата в одномандатном округе (сейчас необходимо собрать 3%).

Насколько вероятно изменение законодательства

Хотя частичная либерализация выборного законодательства обсуждается давно, она до сих пор не потеряла своей актуальности, сказал РБК эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг. Он напомнил, что, например, требование собирать подписи из трех четвертей муниципальных образований для кандидатов «практически полностью нивелирует снижение верхней планки муниципального фильтра, так как ограничивает его снизу теми самыми 5%». Кроме того, давно назрела и инициатива разрешить самовыдвижение на выборах. «Как мы видим по тренду последнего года, административные кандидаты предпочитают идти на выборы как раз самовыдвиженцами, чтобы не тащить за собой весь негативный партийный шлейф», — отметил эксперт. Источники РБК утверждали, что после пенсионной реформы рейтинг партии власти начал снижаться, и поэтому многие врио предпочитают идти на выборы самовыдвиженцами.

Очевидно, что совет при ЦИК не рассчитывает на то, что все его предложения будут поддержаны. Такого мнения придерживается регионалист Ростислав Туровский. Он считает, что эксперты разрабатывают предложения «в рамках определенного политического торга». «Расчет сделан на то, что если не весь пакет инициатив, то хоть что-то хоть в каком-то варианте будет принято», — отметил он.

Из всех предложений научного совета принять могут только требование снизить количество муниципальных образований, где нужно собирать подписи, считает Туровский. «Эта норма логична, она может быть принята, например, если требование о числе мунобразований снизят до половины», — пояснил он. Остальные предложения могут быть расценены как опасные для существующей политической системы, убежден эксперт. Риски несет предложение лишить регионов права решать, позволять или не позволять самовыдвиженцам участвовать в выборах. «Ведь сейчас самовыдвижение не допускается, потому что есть опасения появления сильных кандидатов от элит, которые могли бы помешать врио губернаторов, — говорит эксперт. — Поэтому я сомневаюсь, что эта инициатива может быть поддержана в верхах».

Сомнительной и радикальной он назвал и идею разрешить муниципальным депутатам подписываться за нескольких кандидатов. «Это фактически демонтаж той системы политического контроля, которая создавалась на губернаторских выборах, — пояснил Туровский. — Тем самым вертикаль сбора подписей, находящаяся под контролем губернаторов и «Единой России», будет демонтирована, а это чревато сменой модели самих губернаторских выборов с управляемой на слабоуправляемую».

В состав совета при ЦИК, созданного прошлой осенью, входят 76 человек — политологи, политтехнологи и правозащитники. Как и ЦИК, этот орган не имеет права законодательной инициативы. При этом члены Центризбиркома также входят в рабочую группу при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Зимой эта группа разработала изменения в электоральное законодательство. В частности, было предложено создать 30 цифровых участков в Москве для голосования на региональных выборах и смягчить муниципальный фильтр на губернаторских выборах до 5% (сейчас его уровень устанавливается местными законами и варьируется от 5 до 10%). Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля.

Как регионы реагировали на прежние рекомендации

Большинство регионов, где в сентябре запланированы губернаторские выборы, пока проигнорировали решение рабочей группы при администрации президента, отмечается в аналитической записке, подготовленной фондом ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований).

Из 16 регионов, где состоятся прямые выборы, только в четырех «муниципальный фильтр» понижен до значения «не более 5%», отмечают эксперты.

В трех из них — в Башкирии, Оренбургской и Волгоградской областях — эти параметры «муниципального фильтра» изначально соответствовали новым требованиям, сказано в докладе. «Только Курганская область в 2019 году уже выполнила решение федеральной рабочей группы и снизила «муниципальный фильтр» с 6 до 5% (поправки приняты в феврале)», — отметили в фонде.​

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова, Елизавета Антонова
Теги: муниципальный фильтр, ЦИК, смягчение
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