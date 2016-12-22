Разведка назвала число сотрудников среди высланных Западом дипломатов

Массовая высылка российских дипломатов из зарубежных стран привела к возвращению на родину только трех сотрудников Службы внешней разведки, сообщила пресс-служба ведомства

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Среди всех высланных из различных западных стран российских дипломатов было только три действующих сотрудника Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СВР.

«Среди 152 дипломатических работников, вынужденных из-за провокационных действий Великобритании покинуть место работы в российских загранучреждениях, было три действующих сотрудника службы», — приводит агентство цитату из сообщения.

В пресс-службе также отметили, что директор СВР Сергей Нарышкин встретился с вернувшимися в Россию сотрудниками.

По уточнению «Интерфакса», «в беседе с только что прибывшими из-за рубежа коллегами» Нарышкин подчеркнул, что такие шаги, как массированная высылка дипломатов, мешают совместной борьбе спецслужб разных стран с терроризмом.

По словам официального представителя СВР Сергея Иванова, Нарышкин в итоге квалифицировал эти шаги ряда стран «как прямое пособничество международному терроризму».

Массовая высылка российских дипломатов была предпринята рядом стран в знак солидарности с Великобританией, власти которой возложили на Москву ответственность за отравление неизвестным нервно-паралитическим веществом в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Из Британии были высланы 23 российских дипломата.

Вслед за Великобританией было принято решение о высылке ста сотрудников российских дипломатических миссий из ряда европейских стран, а также из США, Канады, Австралии и других. Всего из 29 стран было выслано 146 дипломатов. Еще семерых дипломатических работников из России лишили аккредитации при постоянном представительстве НАТО в Брюсселе. Вдобавок шесть стран отозвали своих послов из Москвы для консультаций. Это Словакия, Словения, Люксембург, Мальта, Болгария и Португалия.

Москва уже начала вводить ответные меры, объявив о высылке 60 сотрудников дипломатической миссии США, дипломатов из Польши, Литвы, Испании, Нидерландов, Италии, Чехии и других стран.