 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В США рассказали, что может стать «жестом доброй воли» со стороны России

Рубио: лучшим жестом доброй воли россиян будет согласие прекратить огонь
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина согласна прекратить огонь на 30 дней, если на это пойдет и Москва. Госдеп США считает, что согласие России пойти на этот шаг будет лучшим жестом доброй воли с ее стороны. 11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Если Россия согласится на немедленное прекращение огня и боевых действий, то это будет лучший жест доброй воли, заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров.

«Лучший жест доброй воли, который могут сделать россияне, — это сказать «да» на предложение украинцев прекратить стрельбу, прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если они это сделают, это будет лучшим знаком доброй воли, который мы можем увидеть», — сказал он.

МИД связал атаку на Москву с полным отсутствием у Киева стремления к миру
Политика
Многоэтажный дом, поврежденный в результате атаки беспилотника, Видное, Московская область, 11 марта 2025 года

В городе Джидде в Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки в Белом доме 28 февраля.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, если на него согласится и Россия. США взамен возобновят предоставление разведданных и военной помощи. После заявления о 30-дневном прекращении огня Зеленский отметил, что Украина прекратить боевые действия тогда, когда на идею согласится Россия. 

Позднее Трамп заявил, что Россия и США проведут «сегодня или завтра» новые встречи, он также добавил, что пригласит Зеленского в Белый дом снова.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Марко Рубио Майк Уолтц США Россия прекращение огня
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Материалы по теме
Трамп анонсировал новые встречи США и России
Политика
ЕС поддержал предложение перемирия на Украине
Политика
Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
Трамп заявил о планах созвониться с Путиным на этой неделеПолитика, 22:50
В США рассказали, что может стать «жестом доброй воли» со стороны РоссииПолитика, 22:35
Почему падает доллар: 4 причины текущего укрепления рубляИнвестиции, 22:33
ЕС поддержал предложение перемирия на УкраинеПолитика, 22:25
Трамп анонсировал новые встречи США и России⁠Политика, 22:13
Лидер РПЛ «Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка РоссииСпорт, 22:01
Ярославский «Локомотив» стал победителем Западной конференции КХЛСпорт, 21:49
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Подписочный сервис: как предвосхитить желание клиентовОтрасли, 21:48
Зеленский назвал момент, когда заработает возможное прекращение огняПолитика, 21:43
Российский рынок скорректировался после итогов переговоров США и УкраиныИнвестиции, 21:40
В Белом доме назвали продуктивной встречу делегаций США и УкраиныПолитика, 21:33
Советник Трампа заявил о планах обсудить прекращение огня с РоссиейПолитика, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней⁠Политика, 21:07