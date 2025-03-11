В США рассказали, что может стать «жестом доброй воли» со стороны России

Украина согласна прекратить огонь на 30 дней, если на это пойдет и Москва. Госдеп США считает, что согласие России пойти на этот шаг будет лучшим жестом доброй воли с ее стороны. 11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины

Марко Рубио (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Если Россия согласится на немедленное прекращение огня и боевых действий, то это будет лучший жест доброй воли, заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров.

«Лучший жест доброй воли, который могут сделать россияне, — это сказать «да» на предложение украинцев прекратить стрельбу, прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если они это сделают, это будет лучшим знаком доброй воли, который мы можем увидеть», — сказал он.

В городе Джидде в Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки в Белом доме 28 февраля.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, если на него согласится и Россия. США взамен возобновят предоставление разведданных и военной помощи. После заявления о 30-дневном прекращении огня Зеленский отметил, что Украина прекратить боевые действия тогда, когда на идею согласится Россия.

Позднее Трамп заявил, что Россия и США проведут «сегодня или завтра» новые встречи, он также добавил, что пригласит Зеленского в Белый дом снова.