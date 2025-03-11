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Атаки беспилотников на Москву ,  
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После атаки дронов произошел пожар на территории нефтебазы в Серпухове

Глава Серпухова Шимко: пожар возник на нефтебазе из-за атаки дронов
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал, серьезных повреждений также не зафиксировано, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Шимко
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Беспилотник упал на территории нефтебазы в Серпухове, там возник пожар, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Шимко в телеграм-канале. 

«В 9:29 один из дронов упал на территории Серпухова по адресу Борисовское шоссе, д. 118а (Нефтебаза)», — написал он.

По его словам, пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал, серьезных повреждений также не зафиксировано, уточнил Шимко.

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В ночь на 11 марта произошла массированная атака украинских дронов на Подмосковье. Минобороны отчиталось о перехвате 91 беспилотника над столичным регионом.

Обломки упали на парковку дистрибьюторского центра «Мираторга» в селе Ям рядом с Домодедово. Погибли три человека, пострадали 17.

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Теги
Елена Чернышова
Подмосковье Серпухов беспилотники нефтебаза пожар
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