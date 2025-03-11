В Калужской области при ночной атаке беспилотников поврежден жилой дом

Во время самой массированной атаки БПЛА в ночь на 11 марта над территорией Калужской области были сбиты восемь беспилотников. Всего над десятью российскими регионами уничтожили 337 дронов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За прошедшую ночь над территорией Калужской области были сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Атаке подверглись пять районов: Кировский, Сухиничский, Перемышльский, а также Тарусский и Жуковский. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как уточнил губернатор, в Перемышльском районе были уничтожены три беспилотника, в Кировском районе — два беспилотника, в Сухиничском, Тарусском и Жуковском районах — по одному.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет. В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме», — написал Шапша в телеграм-канале.

По информации Минобороны, всего над Россией ночью были сбиты и перехвачены 337 беспилотников. Это самая массированная атака с начала военной операции на Украине. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — 126. На подлете к Москве, как сообщил мэр Сергей Собянин, были сбиты 74 беспилотника, всего над Московской областью — 91.