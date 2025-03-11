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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил о 74 сбитых беспилотниках

Мэр Собянин: сбиты 74 беспилотника, летевших на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Собянин сообщает о 74 сбитых БПЛА, летевших на Москву. При падении обломков погиб сотрудник «Мираторга» в Домодеово, в Раменском они рухнули на многоквартирный дом. Минобороны доложило о 337 сбитых БПЛА в России за ночь
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Средства ПВО продолжают отражать атаку на Москву, количество сбитых БПЛА выросло до 73, сообщил мэр Сергей Собянин. Позже он рассказал о перехвате еще одного дрона.

«Соответствующие службы работают на месте», — добавил он.

При падении обломков БПЛА погиб один человек, это сотрудник «Мираторга» в Домодедово. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу.

Собянин сообщил о 74 сбитых беспилотниках
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В Раменском обломки упали на многоквартирный дом, повреждены несколько квартир с 19-го по 22-й этаж. Девять взрослых и троих детей эвакуировали, их разместили у родственников и в соседней гимназии.

О первых сбитых аппаратах Собянин сообщил в 4:35 мск, в последний раз он рассказывал о них в 8:19 мск.

За ночь над всеми регионами России сбиты 337 дронов, сообщает Минобороны. Большинство сбили над Курской областью — 126, над Московской — 91, Брянской — 38, Белгородской — 25, Рязанской — 22, Калужской — 10, Липецкой — восемь, Орловской — восемь, Воронежской — шесть, Нижегородской — три.

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Сергей Собянин беспилотники
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