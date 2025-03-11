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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Пожар на парковке «Мираторга» после атаки БПЛА в Домодедово. Видео

Появилось видео пожара на парковке «Мираторга» в Домодедовопосле атаки БПЛА
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар на парковке «Мираторга» после атаки БПЛА в Домодедово. Видео
Video

На парковке дистрибьюторского центра «Мираторг» произошел пожар в результате падения обломков беспилотника. Один человек погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу.

Очевидец произошедшего сообщил РБК, что атака произошла около 5:00 мск. «Заканчивалась ночная смена, сотрудники уже собирались покидать здание, когда раздался сильный грохот, у меня пострадал Volkswagen Polo, но не так сильно, как у моих товарищей», — рассказал он.

Он отметил, что часть машин — количество он назвать затруднился — выгорела полностью. 

Всего сбиты 74 беспилотника, летевших на Москву, рассказал мэр Сергей Собянин. В Минобороны сообщили о рекордном количестве сбитых БПЛА за ночь — 337. Согласно сводке ведомства, больше всего аппаратов уничтожили в Курской (126), Московской (91) и Брянской (38) областях.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Домодедово Московская область Мираторг БПЛА беспилотники
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