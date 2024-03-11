Путин назначил нового зама Шойгу по тылу
Новым заместителем министра обороны, отвечающим за тыл, стал генерал-лейтенант Андрей Булыга, сообщили РБК в Минобороны. Указ подписал президент Владимир Путин.
Генерал Булыга до этого был замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
Он назначен на смену генерал-полковнику Алексею Кузьменкову. Последний, как стало известно ранее сегодня, вернулся на работу в Росгвардию.
Булыга, согласно справке с сайта Минобороны, окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, Военную академию тыла и транспорта, а также академию Генштаба. Служил он в том числе и в департаменте материально-технического обеспечения министерства.
Булыга стал третьим заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, который был поставлен на эту должность за последние полтора года. В сентябре 2022 года Минобороны сообщило, что генерал армии Дмитрий Булгаков, который был заместителем главы Минобороны с июля 2010 года, освобожден соответствующей должности в связи с переходом на другую работу. Это стало первой перестановкой в Минобороны с начала военной операции на Украине, о которой было официально объявлено.
После него заместителем министра обороны по обеспечению был назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России. На посту замглавы Минобороны по тылу он пробыл меньше года. В конце апреля он ушел с поста, и на его место был назначен Кузьменков.
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