Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО. Видео

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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг нового, 32-го члена военного блока. Церемония вступления страны прошла 7 марта. Швеция подала заявку на вступление в 2022 году, одновременно с Финляндией, которая вошла в альянс в 2023 году.

Российские власти обещали дать ответ на вступление Швеции в НАТО, объясняя это необходимостью предотвращения угроз. В Кремле указывали, что решение Стокгольма несет негативные последствия для безопасности России.