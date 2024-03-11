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Политика ,  
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Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО. Видео

Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО. Видео
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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг нового, 32-го члена военного блока. Церемония вступления страны прошла 7 марта. Швеция подала заявку на вступление в 2022 году, одновременно с Финляндией, которая вошла в альянс в 2023 году.

Российские власти обещали дать ответ на вступление Швеции в НАТО, объясняя это необходимостью предотвращения угроз. В Кремле указывали, что решение Стокгольма несет негативные последствия для безопасности России.

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Швеция НАТО
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