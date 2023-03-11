Глава МИД Украины счел лицемерием отказ Зеленскому выступить на «Оскаре»

Зеленскому второй год подряд отказывают в выступлении на «Оскаре», сообщило Variety. В прошлом году президент говорил речь на «Золотом глобусе», «Грэмми» и Каннском кинофестивале

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал лицемерием отказ президенту Владимиру Зеленскому выступить на «Оскаре», в то время когда одну из премий может получить фильм «На Западном фронте без перемен» о Первой мировой войне. Об этом он сказал в интервью Bild.

«Я просто хочу сказать: люди, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что именно тогда, когда вы пьете шампанское, надеваете красивую одежду и бриллианты, и не хотите слышать реальную историю о войне, которая происходит здесь и сейчас, с вами что-то не так», — заявил Кулеба.

«На Западном фронте без перемен» — фильм немецкого режиссера Эдварда Бергера, основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Картина повествует о немецких добровольцах, ушедших на фронт во время Первой мировой войны. Фильм впервые показали в сентябре 2022 года на кинофестивале в Торонто, мировая премьера на Netflix состоялась в конце октября. Картина получила семь премий BAFTA и номинирована на «Оскар-2023» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Издание Variety со ссылкой на источники ранее сообщило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить на премии «Оскар» в 2023 году.

Собеседник издания сообщил, что к киноакадемии обратился представитель голливудского агентства по работе с актерами William Morris Endeavor (WME) Майк Симпсон и попросил выделить время для видеообращения Зеленского, но получил отказ.

95-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет в этом году 12 марта. РБК будет вести онлайн-трансляцию.

Не позволили президенту Украины выступить на «Оскаре» и в прошлом году. Издание пишет, что такое решение принял продюсер премии Уилл Пэкер. Он счел, что «Голливуд уделяет внимание Украине лишь потому, что пострадавшая сторона — белые», в то же время игнорируя конфликты по всему миру, затрагивающие людей с другим цветом кожи.

В 2022 году Зеленский выступал по видеосвязи на премиях «Золотой глобус», «Грэмми», а также на Каннском кинофестивале. Кроме того, он обращался к парламентам западных стран и участникам саммита G20 на Бали.