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Variety узнал об отказе Зеленскому выступить на «Оскаре»

Variety: Зеленскому отказали в возможности выступить на «Оскаре» второй год подряд

Американская академия киноискусств второй год отказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить на церемонии вручения премии «Оскар», сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что представитель голливудского агентства по работе с актерами William Morris Endeavor (WME) Майк Симпсон обратился к киноакадемии с просьбой дать Зеленскому время для видеообращения, но ему отказали. Причины отказа не уточняются.

В прошлом году украинскому лидеру также не позволили выступить на церемонии вручения «Оскара». Тогда организаторы не пришли к общему решению, следует ли давать слово Зеленскому и должна ли премия вмешиваться в политику. Как уточняет Variety, от выступления президента Украины отказался продюсер премии Уилл Пэкер — он был обеспокоен тем, что «Голливуд уделяет внимание Украине лишь потому, что пострадавшая сторона — белые». По его словам, Голливуд игнорирует военные конфликты по всему миру, затрагивающие людей другого цвета кожи.

95-я церемония вручения «Оскара» пройдет 13 марта.

Многие кинопремии позволили выступить Зеленскому либо его представителям. Президент Украины записал обращение к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус», пообещав, что третьей мировой войны не будет. На мероприятии украинского лидера представлял актер и режиссер Шон Пенн, встречавшийся с Зеленским в ноябре 2022 года в Киеве для съемок документального фильма об Украине. 

МИД России внес актера в черный список и запретил въезд в страну.

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Владимир Зеленский «Оскар»

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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