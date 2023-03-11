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Bloomberg узнал о планах США ужесточить ограничения по чипам для Китая

Bloomberg: администрация Байдена намерена ужесточить ограничения по чипам для Китая
США вместе с Японией и Нидерландами хотят не позволить Китаю производить самые передовые чипы, запретив лидерам отрасли поставлять в республику высокотехнологичное оборудование
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена работает над новым ужесточением правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай, чтобы помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Соответствующее объявление будет сделано в апреле, об этом Белый дом оповестил компании-производители. Новые правила могут удвоить число машин, для экспорта которых потребуется получение специальных лицензий (сейчас разрешения требуется для продажи 17 устройств), власти США также намерены координировать свои действия в этой сфере с двумя другими ключевыми производителями чипов — Нидерландами и Японией. Источник агентства отметил, что Белый дом при этом не намерен смягчать свои ограничения, даже если на это пойдут в Токио и Амстердаме.

В США три ключевых производителя микросхем — Applied Materials, KLA и Lam Research, в Японии — Tokyo Electron, в Нидерландах — ASML, они доминируют в этой отрасли. Как отмечает Bloomberg, без доступа к их продукции невозможно построить фабрики, способные производить самые передовые полупроводники.

Американские корпорации предупредили инвесторов, что потеря доступа к китайскому рынку обойдется им в миллиарды долларов.

Предыдущие ограничения в США ввели в октябре 2022 года. Минторг ограничил поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. В их числе американские Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation.

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США Китай чипы микросхемы Нидерланды Япония
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