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Политика ,  
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Трамп назвал «невероятным возвращением» результаты Байдена на праймериз

При этом президент раскритиковал Элизабет Уоррен, которая, по его мнению, отняла часть голосов у Берни Сандерса. «Если бы Уоррен поддержала Берни, ситуация бы сейчас была иной», — заявил он
Джо Байден (Фото: Gene J. Puskar / AP)

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, на встрече с журналистами в Белом доме назвал результаты демократа Джо Байдена, показанные им в «супервторник», невероятным возвращением. Об этом сообщает NBC News.

«Я думаю, что [первичные] выборы минувшим вечером были отличными <...> Это было отличное возвращение Джо Байдена. Невероятное возвращение», — сказал Трамп.

Говоря о результатах двух других претендентов на выдвижение на должность президента США от Демократической партии, глава государства заявил, что сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен необходимо снять свою кандидатуру, поскольку у нее не осталось никаких шансов.

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По мнению Трампа, Уоррен отняла у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса часть голосов, которые помогли бы ему обойти Байдена в ряде штатов. «Если бы Уоррен поддержала Берни, ситуация бы сейчас была иной», — считает Трамп.

Президент выразил мнение, что если бы Уоррен выбыла до «супервторника», то Сандерс «выиграл бы во многих штатах, включая Массачусетс, возможно, Техас, определенно Миннесоту».

Кроме того, Трамп высмеял многомиллионные затраты на предвыборные кампании двух других демократов Майкла Блумберга и Тома Стейера, которые объявили о решении выйти из гонки за президентское кресло. По словам Трампа, Блумберг, вероятнее всего, вложил около $1 млрд, а Стейер — от $250 млн до $300 млн. «И теперь, кто знает, где он (Стейер. — РБК). Он, вероятно, зализывает свои раны», — добавил глава государства. Как отметил Трамп, примеры Блумберга и Стейера наглядно показали, что «выборы купить невозможно».

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День голосования на этапе отбора кандидата в президенты США от Демократической партии, именуемый «супервторником», прошел накануне, 3 марта. Первичные выборы прошли сразу в 14 штатах, а также в Американском Самоа (эта территория США не интегрирована в состав страны на уровне Конституции, ее жители не голосуют на президентских выборах, но могут участвовать в отборе кандидатов от партий). Также в «супервторник» состоялись так называемые глобальные праймериз — голосование сторонников демократов, которые проживают за пределами США.

Так, Байден одержал победу в 10 штатах, а Сандерс лишь в трех. Подсчеты голосов в Калифорнии пока победителя не выявили (после подсчета 54% голосов лидирует Сандерс (33,6%), Байден набрал 24,9%, Блумберг - 14,3%). В Американском Самоа победу одержал Блумберг с результатом 49,9% голосов. После оглашения результатов он принял решение выйти из президентской гонки.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Джо Байден, праймериз, «супервторник»
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