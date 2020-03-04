Трамп назвал «невероятным возвращением» результаты Байдена на праймериз

При этом президент раскритиковал Элизабет Уоррен, которая, по его мнению, отняла часть голосов у Берни Сандерса. «Если бы Уоррен поддержала Берни, ситуация бы сейчас была иной», — заявил он

Джо Байден (Фото: Gene J. Puskar / AP)

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, на встрече с журналистами в Белом доме назвал результаты демократа Джо Байдена, показанные им в «супервторник», невероятным возвращением. Об этом сообщает NBC News.

«Я думаю, что [первичные] выборы минувшим вечером были отличными <...> Это было отличное возвращение Джо Байдена. Невероятное возвращение», — сказал Трамп.

Говоря о результатах двух других претендентов на выдвижение на должность президента США от Демократической партии, глава государства заявил, что сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен необходимо снять свою кандидатуру, поскольку у нее не осталось никаких шансов.

По мнению Трампа, Уоррен отняла у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса часть голосов, которые помогли бы ему обойти Байдена в ряде штатов. «Если бы Уоррен поддержала Берни, ситуация бы сейчас была иной», — считает Трамп.