ВС Латвии сообщили о российском истребителе Су-27 у морских границ страны

Национальные В​ооруженные силы Латвии заявили, что российский военный самолет Су-27 подлетел к морским границам страны. Об этом они сообщили в своем аккаунте в Twitter.

Патрульные самолеты заметили российский истребитель 16 февраля над нейтральными водами Балтийского моря.

25 декабря 2018 года ВС Латвии сообщали о том, что обнаружили у своих границ российский военный самолет Ил-20. На следующий день они заявили об обнаружении у своих границ в Балтийском море российского разведывательного корабля «Юрий Иванов».

В ноябре 2017 года в Латвии заявляли, что над нейтральными водами Балтийского моря заметили два российских Су-27.