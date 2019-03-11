Шойгу отчитался о 30-кратном росте числа высокоточных крылатых ракет

За шесть лет было также в 12 раз увеличено количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, отметил министр обороны

Сергей Шойгу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии за шесть лет было увеличено более чем в 30 раз. Об этом заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз», — сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что еще в 2012 году в Вооруженных силах практически не было высокоточного оружия большой дальности, в частности было 30 исправных самолетов-носителей и 37 авиационных крылатых ракет.

«Из-за длительной подготовки полетных заданий — около 44 суток — речи об эффективном применении этого оружия не было», — отметил Шойгу.

По его данным, за последние шесть лет армия России получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет — как наземных, так и предназначенных для подлодок. Кроме того, войска получили семь дизельных подлодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», более 50 космических аппаратов и свыше 3,5 тыс. новых и модернизированных танков и других боевых бронированных машин.