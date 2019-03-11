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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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ФИФА заподозрили в получении $880 млн за проведение ЧМ-22 в Катаре
ФИФА тайно получила от властей Катара почти $900 млн в рамках телевизионного контракта. По данным Sunday Times, передача этих денег могла повлиять на выбор страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года
Фото: Ibraheem al Omari / Reuters

В 2010 году, всего за 21 день до голосования в ФИФА, международная футбольная организация подписала телевизионный контракт с телекомпанией Al Jazeera, которая контролируется катарским эмиром. В соответствии с документом, с которым ознакомилась Sunday Times, за право трансляций матчей на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки телеканал был готов заплатить до 2022 года $400 млн. При этом $100 млн ФИФА получала в случае получения Катаром права принять у себя матчи мирового первенства.

Три года спустя связанная с Al Jazeera beIN Media Group подписала с ФИФА еще один контракт на $480 млн. Произошло это в разгар антикоррупционного расследования силами ФИФА, в ходе которого обсуждалось в том числе и голосование в 2010 году. Журналисты Sunday Times предполагают, что данный контракт позволил Катару сохранить у себя ЧМ-2022, поскольку расследование в итоге завершилось ничем, а отвечавшего за него Майкла Гарсию отправили в отставку.

Sunday Times указывает, что телевизионными контрактами уже заинтересовалась швейцарская полиция. Вопросы вызвали и цифры, указанные в документах. Контракты оказались в пять раз дороже таких же соглашений, которые ФИФА заключала с другими компаниями.

В самой футбольной организации документы никак не комментируют, хотя, как утверждает британское издание, контракты противоречат внутренним правилам ФИФА, запрещающим получать деньги от стран, которые борются за проведение мировых первенств.

Получение Катаром права провести у себя чемпионат мира по футболу не раз вызывало споры. Так, в ноябре прошлого года издание Get French Football News сообщило, что помочь заполучить первенство катарскому эмиру помог в том числе французский президент Николя Саркози. В обмен фонд Qatar Sports Investments приобрел клуб «Пари Сен Жермен», вложив в него сотни миллионов евро.

За право провести у себя чемпионат мира 2022 года боролись пять стран: Катар, США, Южная Корея, Япония и Австралия. В итоге турнир получил ближневосточный эмират, за который проголосовали 14 из 22 членов исполкома ФИФА. Впоследствии некоторые из них были уличены в получении взяток и отстранены.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Sunday Times, Катар
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