Трамп предложил Европе сделку по тарифам

США отменят для стран Евросоюза импортные пошлины на сталь и алюминий, если европейцы снимут свои барьеры для американских товаров, написал президент Дональд Трамп. Если сделка не состоится, то США введут новые налоги и пошлины

Дональд Трамп (Фото: Jim Young / Reuters)

Президент США Дональд Трамп предложил странам Евросоюза убрать «ужасные барьеры и тарифы» для американских товаров в обмен на отмену импортных тарифов на сталь и алюминий, которые ранее ввели США. Об этом президент написал в своем Twitter.

Если же его предложение не будет принято, США обложат тарифами и другие группы товаров из Европы, такие как автомобили, уточнил Трамп.

«Европейский союз, замечательные страны, которые очень плохо относятся к США в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они снимут свои чудовищные барьеры и тарифы на продукцию из США, то мы в ответ отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы введем налоги на автомобили и другие товары. Справедливо!» — написал Трамп.

Указ о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в Штаты Трамп подписал 9 марта. Исключение в нем было сделано для Канады и Мексики — в связи с переговорами о пересмотре условий соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) им предоставлена отсрочка. Остальные страны будут платить 25-процентные пошлины на ввоз стали и десятипроцентные на ввоз алюминия. «Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», — заявил тогда Трамп в Белом доме.

Европейские политики выступили с критикой этих мер еще до того, как указ был подписан. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз намерен добиться для себя отмены американских пошлин на сталь и алюминий. Она отметила, что тарифы на металлы «нанесут ущерб трансатлантическим отношениям, а также глобальной торговой системе».

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард также предупредила, что введение США пошлин на металлы может спровоцировать торговую войну, в которой не будет победителей. «В торговой войне, вызванной взаимным повышением тарифов, никто не выиграет. Проигравшими будут обе стороны», — считает Лагард.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр после введения пошлин от имени Франции выразил сожаление и заявил, что также предостерег Вашингтон от ведения торговой войны. По словам министра, Франция обсудит со странами Евросоюза и новые пошлины, и их последствия для европейской сталелитейной и алюминиевой промышленности.