Лагард предупредила о последствиях введения США пошлин на сталь

Введение США импортных пошлин на сталь и алюминий может спровоцировать торговую войну, в которой никто не выиграет. Об этом управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в интервью радио RTL, передает Reuters.

«В торговой войне, вызванной взаимным повышением тарифов, никто не выиграет. Проигравшими будут обе стороны», — сказала Лагард. «Макроэкономическое воздействие будет серьезным не только в случае принятия Соединенными Штатами мер, но особенно, если другие страны ответят», — отметила она.



​Президент США Дональд Трамп 1 марта объявил, что намерен подписать указ о введении тарифов на ввоз в страну всей стальной продукции и алюминия из всех стран. Планируется ввести 25-процентный тариф на импорт стали и 10-процентной пошлине на ввоз алюминия. Министерство торговли США посчитало, что закупки алюминия за рубежом «наносят вред американской безопасности».

6 марта агентство Bloomberg сообщило, что ЕС планирует ввести 25-процентный тариф на ввоз американских товаров в ответ на решение Трампа. Речь идет об одежде, обуви, мотоциклах, стали и других товарах — в частности, бурбоне.