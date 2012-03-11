Митт Ромни без боя отдал соперникам Канзас

В Канзасе, где "разыгрывались" 40 голосов делегатов на будущем съезде партии, Р.Санторум одержал убедительную победу. За него высказались 52% выборщиков, тогда как М.Ромни, Ньют Гингрич и Рон Пол на троих собрали 47%.
Впрочем, стоит учитывать, что М.Ромни и Н.Гингрич отказались от проведения избирательной кампании в Канзасе, решив сосредоточить свои усилия на более влиятельных Алабаме и Миссисипи.
Одновременно выборы в Вайоминге завершились победой М.Ромни - лидер гонки собрал там 50% голосов. Р.Санторум занял лишь третье место, проиграв и Н.Гингричу.
Вдобавок М.Ромни выиграл выборы на Виргинских островах, где получил еще 7 делегатов.
Единый кандидат от республиканцев, который станет соперником нынешнего президента Барака Обамы на выборах, будет избран на съезде партии, который состоится в сентябре 2012г. Чтобы стать единым кандидатом, претендент должен получить голоса 1 тыс. 144 делегатов. Лидером гонки является М.Ромни, у которого более 400 голосов.