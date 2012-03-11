Митт Ромни без боя отдал соперникам Канзас

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рик Санторум выиграл промежуточные выборы в Канзасе. Однако этот успех отчасти нивелировала победа его главного соперника Митта Ромни в Вайоминге.

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В Канзасе, где "разыгрывались" 40 голосов делегатов на будущем съезде партии, Р.Санторум одержал убедительную победу. За него высказались 52% выборщиков, тогда как М.Ромни, Ньют Гингрич и Рон Пол на троих собрали 47%.

Впрочем, стоит учитывать, что М.Ромни и Н.Гингрич отказались от проведения избирательной кампании в Канзасе, решив сосредоточить свои усилия на более влиятельных Алабаме и Миссисипи.

Одновременно выборы в Вайоминге завершились победой М.Ромни - лидер гонки собрал там 50% голосов. Р.Санторум занял лишь третье место, проиграв и Н.Гингричу.

Вдобавок М.Ромни выиграл выборы на Виргинских островах, где получил еще 7 делегатов.

Единый кандидат от республиканцев, который станет соперником нынешнего президента Барака Обамы на выборах, будет избран на съезде партии, который состоится в сентябре 2012г. Чтобы стать единым кандидатом, претендент должен получить голоса 1 тыс. 144 делегатов. Лидером гонки является М.Ромни, у которого более 400 голосов.