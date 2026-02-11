 Перейти к основному контенту
Total потребовала от ЕС разъяснений из-за неожиданных последствий санкций

Война санкций
С 2027 года поставки СПГ в ЕС будут запрещены. Total рассчитывает перенаправить поставки на другие рынки. Еврокомиссия исключала возможность перенаправить поставки газа по долгосрочным контрактам
Патрик Пуянне
Патрик Пуянне (Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания обратилась в правительство Франции и Еврокомиссию за разъяснениями по поводу запрета ЕС на российский СПГ на брифинге для аналитиков, передает корреспондент РБК. Total принадлежит 20% в «Ямал СПГ» и 19,4% в НОВАТЭКе (у НОВАТЭКа контрольный пакет в «Ямал СПГ» — 50,1%).

Запрет на краткосрочные контракты, вступающий в силу весной этого года, не касается «Ямал СПГ», но с 2027 года поставки СПГ в ЕС будут запрещены, сказал Пуянне. По его словам, Total рассчитывает перенаправить поставки на другие рынки, но встает юридический вопрос: касается ли запрет только поставок в Европу или речь идет о запрете европейской компании маркетировать российский газ по всему миру.

«Но даже если мы не сможем заниматься маркетингом (газа с «Ямал СПГ». — РБК), мы можем оставаться акционерами «Ямал СПГ», — пояснил глава TotalEnergies, добавив, санкции сегодня распространяются только на сбыт. «Нет никаких правил, которые заставили бы нас покинуть «Ямал СПГ», — подчеркнул он.

РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.

«Ямал СПГ»: структура, мощности, участники и ключевые этапы развития
База знаний
Завод по производству сжиженного природного газа &laquo;Ямал СПГ&raquo; в морском порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил импорт российского СПГ в Европу с 2027 года, а также предоставление любой связанной с этим технической или финансовой помощи. Для краткосрочных контрактов мера начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а для долгосрочных — с 1 января 2027-го.

Еврокомиссия затем выпустила разъяснения по поводу санкций против российского СПГ, в которых исключила возможность перенаправления в третьи страны газа, купленного компаниями из ЕС по долгосрочным контрактам.

TotalEnergies рассчитывала таким образом сохранить свои долгосрочные контракты на покупку 5 млн т СПГ с проекта «Ямал СПГ». В частности, компания допускала поставки по своим контрактам «куда-то вне Европы, может быть, в Турцию или Индию».

По данным Kpler, Россия экспортировала в 2024 году рекордные 33,6 млн т СПГ, основная часть объема пришлась на «Ямал СПГ», который произвел более 21 млн т сжиженного природного газа. Традиционно основная часть экспортируемого с ямальского проекта газа направляется на европейский рынок. Как писало агентство Bloomberg, кроме TotalEnergies прямые долгосрочные контракты на покупку ямальского газа есть еще у германской SEFE (на 2,9 млн т в год, перешел от Gazprom Germania GmbH и предназначался индийской Gail) и у испанской Naturgy Energy Group SA (на 2,5 млн т).

По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, разрыв отношений с Россией является относительно болезненным для TotalEnergies, поскольку у компании есть не только контракты на покупку СПГ, но и доли в НОВАТЭКе, «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

«Часть связанных с Россией активов TotalEnergies списала еще в 2022 году, но в отличие от некоторых других западных компаний французский мейджор пока что не продал свои российские активы», — пояснил эксперт, отметив, однако, что контракт с «Ямал СПГ» — лишь один из десятков нефтегазовых контрактов для TotalEnergies.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Татьяна Киселева
Total санкции против России Ямал-СПГ
