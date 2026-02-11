В Словакии сказали, что передали Киеву не «кучу хлама», а МиГ-29

Истребители МиГ-29 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк опроверг заявления о непригодности переданных Киеву восьми истребителей МиГ-29 для полетов в стране. Его цитирует информагентство TASR.

В марте 2023 года Словакия передала Украине истребители МиГ-29 и комплектующие зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Куб». С приходом правительства премьер-министра Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.

На прошлой неделе краевой прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии уголовных дел, связанных с передачей Украине МиГ-29 и системы С-300, отметив отсутствие ущерба для государства. Он утверждал, что техника уже была технически не обслуживаема.

Бывший министр обороны Ярослав Надь приветствовал решение и заявил, что гордится своим бывшим правительством. Премьер-министр Роберт Фицо назвал закрытие дел политически мотивированным. Президент республики Пеллегрини Петер отверг утверждения прежней власти о том, что МиГ-29 были «кучей хлама», и добавил, что до сих пор считает ошибкой их передачу Украине.

Комментируя эти утверждения, Калиняк завил, что переданные Украине самолеты не были «ломом» или «старыми обломками».

Калиняк признался — его беспокоит то, что в полетной документации указано восемь истребителей, а прокурор утверждает, что только один. «Либо он основывается только на том, что ему кто-то сказал, — и тогда это действительно скандальное расследование, либо он намеренно замалчивал, что, возможно, еще хуже», — сказал министр.

Министр также выразил надежду, что генеральный прокурор займется этой «ситуацией».

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что передача вооружения Украине еще больше затягивает конфликт, но коренным образом ситуацию не изменит.