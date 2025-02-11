 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WM узнала о планах США ввести санкции против мэра Одессы

Washington Mail узнала о возможных санкциях США против мэра Одессы Труханова
Сюжет
Военная операция на Украине
Санкции против возглавляющего Одессу более десяти лет Труханова могут ввести из-за офшорных компаний, предполагаемого участия в преступной банде и российского гражданства
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова в связи с его предполагаемой причастностью к одесской преступной группировке и информации о владении долями в четырех оффшорных компаниях и о наличии российского гражданства.

Об этом сообщает The Washington Mail со ссылкой на неназванных собеседников в администрации США. Дипломатические источники издания заявили, что окончательное решение не принято, но этот вопрос остается в повестке дня Вашингтона.

Труханов стал мэром Одессы в 2014 году. До этого, согласно его официальной биографии, он работал в различных частных компаниях, многие должности были связаны с охраной и безопасностью, с 2012 года был депутатом Верховной Рады. Его не раз обвиняли в потакании пророссийским активистам.

В 2016-м, когда были опубликованы документы Панамского архива, вскрывшие сеть офшоров по всему миру, выяснилось, что Труханов владел более чем 20 предприятиями, связанными с ним лично или с его окружением, через офшорные компании на Британских Виргинских островах. В 2018 году Би-би-си со ссылкой на документы под названием Paradise Papers (тоже материалы о деятельности офшорных компаний) сообщил, что Труханов входил в преступную банду, имевшую офшоры на Виргинских островах для скрытых инвестиций в Соединенном Королевстве. В этой группе одесский мэр был тем, кто обучал других «рукопашному бою и снайперской стрельбе».

Мэра Одессы внесли в базу «Миротворца»
Политика

В том же году в Одессе было открыто дело о растрате более 92 млн гривен (около 200 млн руб.) при покупке за счет бюджетных средств административного здания обанкротившегося завода «Краян», одним из фигурантов был Труханов. По версии следствия, он и несколько сотрудников одесских городских служб приобрели помещения завода в коммунальную собственность по завышенной цене, присвоив себе часть суммы сделки. В 2019-м суд оправдал Труханова, в 2021-м Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор. В 2023-м его снова арестовали, но затем отпустили под залог.

Также сообщалось и о российском гражданстве Труханова. «Украинская правда» писала со ссылкой на решение Сергиево-Посадского городского суда в Подмосковье, что в 2017-м году паспорт был аннулирован, он был выдан на основании того, что Труханов являлся гражданином СССР. В 2024-м мэр в очередной раз опроверг данные о том, что у него есть российское гражданство.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесса Геннадий Труханов санкции США
Материалы по теме
Украинский экс-игрок КВН Олег Филимонов сложил мандат Одесского горсовета
Политика
В Одессе устроили митинг из-за демонтажа памятника Высоцкому
Политика
Одесского экс-военкома на выходе из СИЗО задержали по новому делу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Белый дом назвал освобождение американца Фогеля доброй волей РоссииПолитика, 00:14
Власти предложили разрешить «Почте России» торговать лекарствамиТехнологии и медиа, 00:00
Пациентов эвакуировали из-за пожара в институте кардиохирургии в БишкекеОбщество, 11 фев, 23:52
NYT узнала о еще одном посланнике Трампа для диалога по Украине с РоссиейПолитика, 11 фев, 23:44
Патриарх счел нелепым неоязычество среди военных в зоне спецоперацииОбщество, 11 фев, 23:29
WM узнала о планах США ввести санкции против мэра ОдессыПолитика, 11 фев, 23:04
Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской областиОбщество, 11 фев, 22:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кожемяко сообщил об ударе по ВСУ за погибшего вице-губернатораПолитика, 11 фев, 22:24
Трамп заявил о хорошем прогрессе в урегулировании конфликта на УкраинеПолитика, 11 фев, 22:20
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл московскому «Динамо»Спорт, 11 фев, 21:52
Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армииПолитика, 11 фев, 21:44
Россиянка обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в ДохеСпорт, 11 фев, 21:41
«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛСпорт, 11 фев, 21:33
Москва передала спецпосланнику Трампа осужденного американцаПолитика, 11 фев, 21:31