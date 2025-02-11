WM узнала о планах США ввести санкции против мэра Одессы

Санкции против возглавляющего Одессу более десяти лет Труханова могут ввести из-за офшорных компаний, предполагаемого участия в преступной банде и российского гражданства

Геннадий Труханов (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова в связи с его предполагаемой причастностью к одесской преступной группировке и информации о владении долями в четырех оффшорных компаниях и о наличии российского гражданства.

Об этом сообщает The Washington Mail со ссылкой на неназванных собеседников в администрации США. Дипломатические источники издания заявили, что окончательное решение не принято, но этот вопрос остается в повестке дня Вашингтона.

Труханов стал мэром Одессы в 2014 году. До этого, согласно его официальной биографии, он работал в различных частных компаниях, многие должности были связаны с охраной и безопасностью, с 2012 года был депутатом Верховной Рады. Его не раз обвиняли в потакании пророссийским активистам.

В 2016-м, когда были опубликованы документы Панамского архива, вскрывшие сеть офшоров по всему миру, выяснилось, что Труханов владел более чем 20 предприятиями, связанными с ним лично или с его окружением, через офшорные компании на Британских Виргинских островах. В 2018 году Би-би-си со ссылкой на документы под названием Paradise Papers (тоже материалы о деятельности офшорных компаний) сообщил, что Труханов входил в преступную банду, имевшую офшоры на Виргинских островах для скрытых инвестиций в Соединенном Королевстве. В этой группе одесский мэр был тем, кто обучал других «рукопашному бою и снайперской стрельбе».

В том же году в Одессе было открыто дело о растрате более 92 млн гривен (около 200 млн руб.) при покупке за счет бюджетных средств административного здания обанкротившегося завода «Краян», одним из фигурантов был Труханов. По версии следствия, он и несколько сотрудников одесских городских служб приобрели помещения завода в коммунальную собственность по завышенной цене, присвоив себе часть суммы сделки. В 2019-м суд оправдал Труханова, в 2021-м Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор. В 2023-м его снова арестовали, но затем отпустили под залог.

Также сообщалось и о российском гражданстве Труханова. «Украинская правда» писала со ссылкой на решение Сергиево-Посадского городского суда в Подмосковье, что в 2017-м году паспорт был аннулирован, он был выдан на основании того, что Труханов являлся гражданином СССР. В 2024-м мэр в очередной раз опроверг данные о том, что у него есть российское гражданство.