Мэра Одессы внесли в базу «Миротворца»

Мэра Одессы Геннадия Труханова включили в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс был создан в 2014 году при поддержке одноименного негосударственного центра, который собирает и публикует информацию о людях, которых создатели проекта обвиняют в деятельности, направленной против Украины.

На сайте указано, что Труханов попал в базу «Миротворца» за «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Россия)».

По данным «Миротворца», у Труханова были два российских паспорта, оба были аннулированы в 2017 году из-за нарушения процедуры выдачи.

«Являются ли одним лицом данные граждане — мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002 году, и человек, ставший гражданином РФ в 2003 году, — мы утверждать со стопроцентной уверенностью, конечно, не можем, но все их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение», — приводится в сообщении слова прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. По его словам, Киев также ждет ответа о наличии у одесского мэра еще и греческого паспорта.

Сам Труханов, как ранее сообщал УНИАН, информацию о наличии российского паспорта отрицал.