Захарова назвала цель приезда посла США в здание МИД России
Посол США в России Линн Трейси приезжала в здание МИД России на запланированную встречу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Линн Трейси встретилась с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Встреча была посвящена «работы заграничных учреждений», сообщила Захарова (цитата по ТАСС).
Визит посла США совпал по времени с появлением сообщений о прилете в Москву частного самолета, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что у Кремля нет данных о визите Уиткоффа в Россию. По его словам, сейчас нет информации о том, есть ли в планах властей России какие-либо контакты с правительством США по Украине. При этом контакты между разными ведомствами США и России «действительно интенсифицировались» в последнее время, добавил он.
В феврале запланирован визит Кита Келлога, спецпосланника Трампа по Украине и России на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будет обсуждаться военный конфликт между Москвой и Киевом. После этого он посетит украинскую столицу, но в плане поездки нет посещения Москвы. Администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, писал The Telegraph. Келлог хочет выслушать мнение европейских лидеров о возможном мирном соглашении и их вкладе в этот процесс, сообщали источники издания.
Ранее Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, но Кремль не подтвердил и не опроверг эту информацию.
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