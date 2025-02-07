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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Сигнал воздушной тревоги звучит над Киевом, сообщает пресс-служба городской администрации в телеграм-канале.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении в 21:55 мск.

Власти города призвали жителей срочно последовать в укрытие гражданской защиты. О тревоге пишет также пресс-служба киевской областной военной администрации. Кроме того, по сообщению в 22:04 мск, над территорией Киевской области работает система ПВО.

По данным карты воздушных тревог, на момент создания материала воздушная тревога объявлена над Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, а также над Кировоградской и Днепропетровской областями.

Власти Киева сообщили о работе ПВО
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Фото:Peter Mueller / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 7 февраля на левом берегу Киева работала система ПВО. «Суспільне» и «Укринформ» писали, что в городе были слышны взрывы. Помимо города, воздушная тревога звучала по всему региону.

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