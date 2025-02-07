В Киеве объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит над Киевом, сообщает пресс-служба городской администрации в телеграм-канале.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении в 21:55 мск.
Власти города призвали жителей срочно последовать в укрытие гражданской защиты. О тревоге пишет также пресс-служба киевской областной военной администрации. Кроме того, по сообщению в 22:04 мск, над территорией Киевской области работает система ПВО.
По данным карты воздушных тревог, на момент создания материала воздушная тревога объявлена над Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, а также над Кировоградской и Днепропетровской областями.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 7 февраля на левом берегу Киева работала система ПВО. «Суспільне» и «Укринформ» писали, что в городе были слышны взрывы. Помимо города, воздушная тревога звучала по всему региону.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин