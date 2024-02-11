Новый глава теробороны руководил внутренними войсками при разгоне Майдана

Игорь Плахута в 2013 году руководил разгоном Евромайдана: силовики под его руководством сносили баррикады, десятки протестующих были ранены. Спустя десять лет Зеленский назначил его руководить теробороной ВСУ

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Новый командующий войсками территориальной обороны Украины Игорь Плахута в декабре 2013 года руководил украинскими силовиками во время разгона протестующих на Евромайдане. Об этом пишут «Украинская правда» и Hromadske.

На новую должность его назначил 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский. В 2013-м Плахута возглавлял управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины и находился в звании генерал-майора.

К 9 декабря 2013 года протестующие уже несколько дней занимали мэрию Киева. В ночь на 10 декабря силовики прорвали оцепление правительственного квартала и разрушили баррикады, выстроенные сторонниками Евромайдана, и заставили их покинуть здание. Плахута рассказывал тогда, что для расчистки улиц, прилегающих к администрации президента, привлекли примерно 400 бойцов внутренних войск и спецотряда «Беркут».

В результате действий силовиков пострадали не менее десяти человек. «У активистов в результате столкновений с силовиками различные травмы — разбитые головы, ушибы», — рассказывал лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

В ночь на 11 декабря столкновения продолжились, Внутренние войска и «Беркут» снова сломали палатки и баррикады митингующих. Лидеры оппозиции обвинили силовиков в повторном использовали против мирных граждан дубинок и слезоточивого газа, в украинском МВД отвергали обвинения.

После жестких действий силовиков численность постоянно находящихся на Евромайдане протестующих выросла. В январе 2014 года ситуацию обострили новые законы о введении частичной цензуры в СМИ и интернете, ужесточении наказания за участие в массовых беспорядках и усилении контроля при покупке SIM-карт. К тому времени стычки происходили почти ежедневно, а в феврали ситуация переросла в бои с погибшими. В конце февраля президент Украины Виктор Янукович бежал из страны, Верховная рада отстранила его от власти, исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Александр Турчинов.

После победы Евромайдана функции Внутренних войск МВД Украины передали восстановленной Нацгвардии.