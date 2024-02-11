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Военная операция на Украине ,  
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Новый глава теробороны руководил внутренними войсками при разгоне Майдана

Новый глава теробороны ВСУ руководил внутренними войсками во время Майдана
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Плахута в 2013 году руководил разгоном Евромайдана: силовики под его руководством сносили баррикады, десятки протестующих были ранены. Спустя десять лет Зеленский назначил его руководить теробороной ВСУ
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Новый командующий войсками территориальной обороны Украины Игорь Плахута в декабре 2013 года руководил украинскими силовиками во время разгона протестующих на Евромайдане. Об этом пишут «Украинская правда» и Hromadske.

На новую должность его назначил 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский. В 2013-м Плахута возглавлял управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины и находился в звании генерал-майора.

К 9 декабря 2013 года протестующие уже несколько дней занимали мэрию Киева. В ночь на 10 декабря силовики прорвали оцепление правительственного квартала и разрушили баррикады, выстроенные сторонниками Евромайдана, и заставили их покинуть здание. Плахута рассказывал тогда, что для расчистки улиц, прилегающих к администрации президента, привлекли примерно 400 бойцов внутренних войск и спецотряда «Беркут».

В результате действий силовиков пострадали не менее десяти человек. «У активистов в результате столкновений с силовиками различные травмы — разбитые головы, ушибы», — рассказывал лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Евромайдан в Киеве: "Беркут" пошел на штурм мэрии
Фотогалерея 

В ночь на 11 декабря столкновения продолжились, Внутренние войска и «Беркут» снова сломали палатки и баррикады митингующих. Лидеры оппозиции обвинили силовиков в повторном использовали против мирных граждан дубинок и слезоточивого газа, в украинском МВД отвергали обвинения.

После жестких действий силовиков численность постоянно находящихся на Евромайдане протестующих выросла. В январе 2014 года ситуацию обострили новые законы о введении частичной цензуры в СМИ и интернете, ужесточении наказания за участие в массовых беспорядках и усилении контроля при покупке SIM-карт. К тому времени стычки происходили почти ежедневно, а в феврали ситуация переросла в бои с погибшими. В конце февраля президент Украины Виктор Янукович бежал из страны, Верховная рада отстранила его от власти, исполняющим обязанности президента стал спикер парламента Александр Турчинов.

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После победы Евромайдана функции Внутренних войск МВД Украины передали восстановленной Нацгвардии.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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