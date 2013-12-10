Евромайдан: круглый стол Януковича и каток вместо баррикад

А если серьезно, мне очень интересно, как же власти, все-таки, додумались это устроить в ситуации, когда из Киева еще не отбыли высокопоставленные иностранные эмиссары, которых высокопоставленные украинские руководители всего несколько часов назад заверяли в своих миролюбивых намерениях?! Что они им завтра скажут - если они вообще станут с ними встречаться?! И еще интересно, они вообще знают, какая разница во времени между Киевом и Нью-Йорком?! Они же, блин, обеспечили все службы новостей в Америке - в их вечерний прайм-тайм - главной новостью из мирно спящей Европы с роскошной драматической картинкой!