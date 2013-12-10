Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,04 +0,29 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9775,10 +550,60 MOEX 2318,70 +0,30% RTS 1283,74 -0,14% Brent 65,05 -0,67% DJIA 25427,86 +0,36% Nasdaq 7595,37 +0,46% FTSE 7218,55 -0,08%
Евромайдан: круглый стол Януковича и каток вместо баррикад
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
Общество, 10 дек 2013, 18:13
0
Евромайдан: круглый стол Януковича и каток вместо баррикад
В столице Украины продолжается противостояние народа, жаждущего евроинтеграции, и властей, тянущих его к дружбе с Россией. В ночь на вторник, 10 декабря, милиция в центре Киева прорвала оцепление правительственного квартала и разрушила несколько баррикад, выстроенных сторонниками Евромайдана. В настоящее время на Майдане Незалежности остаются всего 2-3 тыс. митингующих. Власти Киева тем временем решили, что для создания дружелюбной атмосферы на Майдане срочно необходим каток. С просьбой о содействии в установке катка мэрия обратилась к МВД. Тем временем Виктор Янукович за круглым столом встретился с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Бывшие главы государства должны помочь нынешнему справиться с напряженной ситуацией в стране.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11.12 09:26
"Киев, выходь, Украина, вставай" - раздается над Майданом. Особенно призывают приезжать спортсменов. Явно не шахматистов
11.12 09:18
Руслана почему-то под песню Океана Эльзы про телефон 911 повторяет фразу "Майдан е"
11.12 09:16
Несмотря на утверждения в фильме Мамонтова лидеры оппозиции с Майдана не пропали. Да и толпы неонацистов что-то не видно.
11.12 09:14
Тягнибок в эфире "5 канала" заявил, что на Банковой "с глузду съехали" и пожаловался на милицию, которая начала "палками лупить"
11.12 09:06
Столкновения в центре Киева прекратились. Людей не разогнали, движение не восстановили, баррикады не разобрали. Не лучший итог для властей.
11.12 08:52
Со сцены Майдана прозвучала старая шутка "Вас орда, а нас - рать". Выступления продолжаются несмотря на попытки Беркута зачистить окраины площади.
11.12 08:20
"Министерство внутренних дел призывает граждан не поддаваться на провокации. Противоправные действия по отношению к правоохранителям будут квалифицированы как организация массовых беспорядков"
11.12 08:08
А если серьезно, мне очень интересно, как же власти, все-таки, додумались это устроить в ситуации, когда из Киева еще не отбыли высокопоставленные иностранные эмиссары, которых высокопоставленные украинские руководители всего несколько часов назад заверяли в своих миролюбивых намерениях?! Что они им завтра скажут - если они вообще станут с ними встречаться?! И еще интересно, они вообще знают, какая разница во времени между Киевом и Нью-Йорком?! Они же, блин, обеспечили все службы новостей в Америке - в их вечерний прайм-тайм - главной новостью из мирно спящей Европы с роскошной драматической картинкой!
11.12 07:59
По поводу "газа" у дома профсоюзов: не было его, не наводите панику. перевернули очередную бочку с костром, пошел дым
11.12 07:30
Джон Керри раздражен действиями милиции на Майдане. Им из Вашингтона видней конечно.
11.12 06:47
Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, которая по-прежнему находится в Киеве, выступила против применения силы против "Евромайдана". "Я с сожалением наблюдаю, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева"

11.12 06:44
Люди активно идут на Майдан. Сейчас беркутовцы приостановили штурм. Со сцены все это время звучит музыка.
11.12 06:27
Хотя возможно, это только кажется. РБК-Украина передает, что с разбитой головой увезен "скорой помощью" депутат ВР от Свободы Андрей Ильенко.
11.12 06:14
Стоит отметить, что прямой агрессии ни с той, ни с другой стороны нет. Никто никого не бьет.
11.12 06:01
Буквально метр за метром выдавливают бойцы "Беркута" протестующих с площади Независимости.
11.12 06:01
Тем временем МВД Украины заявило, что при разборе баррикад демонстранты применили слезоточивый газ.
11.12 05:30
Бойцы "Беркута" применяют дымовые шашки, протестующие заливают их краской для того, чтобы они снимали маски.
11.12 05:17
Со сцены скандируют "Украина, вставай". Несмотря на то, что лагерь может исчезнуть в ближайшие часы, продолжает звучать музыка.
11.12 05:08
Как сообщают оппозиционные активисты, ликвидацией "Евромайдана" руководят депутаты от Партии регионов.
Теги: Круглый стол
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» Экономика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.