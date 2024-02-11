Милей встретится с папой римским, которого называл «человеком дьявола»

Милей до избрания президентом грубо отзывался о папе римском, после чего священники в Буэнос-Айресе провели мессу в поддержку понтифика. Франциск, родившийся в Аргентине, не был на родине десять лет

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей проведет встречу с папой римским Франциском, которого прежде грубо критиковал, передает Reuters.

В частности, глава государства, еще будучи кандидатом на эту должность, называл понтифика «слабоумным», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм», «идиотом, защищающим социальную справедливость» и «человеком дьявола на земле». После этих заявлений в сентябре 2023 года священники в Буэнос-Айресе провели мессу в поддержку Франциска. Свою риторику Милей смягчил уже после избрания на президентский пост.

Папа римский отметил, что не обращал внимание на оскорбления, поскольку более важно, что говорят политики при исполнении обязанностей, а не в ходе предвыборной кампании. После победы Милея на выборах в прошлом ноябре Франциск позвонил ему и поздравил политика.

Франциск проведет мессу по канонизации Марии Антонии де Пас-и-Фигероа (известна как «Мама Антула») — это будет первая женщина-святая из Аргентины. В XVIII веке она отказалась ради религии от богатства своей семьи.

Будущий понтифик родился в Аргентине и носил имя Хорхе Марио Бергольо. Он был архиепископом в Буэнос-Айресе.

Франциск покинул Аргентину более 10 лет назад и с тех пор ни разу не был на родине. Прошлой весной он рассказывал газете La Nacion, что собирался приехать в страну в 2017 году, но планы пришлось отложить из-за выборов Аргентину была запланирована на 2017 год, однако ее пришлось отложить из-за выборов (папы римские не посещают страны в годы выборов, чтобы не сложилось впечатление о попытках повлиять на политические события).

Милей победил на президентских выборах в ноябре прошлого года. Он пришел на пост с обещанием провести реформы, некоторые из которых будут шоковыми, чтобы вывести страну из кризиса.

Вскоре после вступления в должность Милей столкнулся с противодействием: протестующие начали выходить на улицах Буэноc-Айреса, а ряд депутатов конгресса назвали «шоковые» меры президента неконституционными; оппозиция пообещала препятствовать их реализации. В конце января в Аргентине прошла 12-часовая всеобщая забастовка против реформ.

Несмотря на это, заявил аргентинский лидер, он не собирается отступать от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны. «Никакого плана Б нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу позволить себе такую роскошь. Ответов ждут 47 млн человек», — говорил он в интервью WSJ.