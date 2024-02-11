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В Британии афганец решил оспорить обвинения в работе на разведку России

В Великобритании афганец решил оспорить обвинения в работе на разведку России
Афганца, также имеющего российское гражданство, за шпионаж на Москву в 2019-м лишили британского гражданства. Он пытается оспорить это решение и заодно доказать свою невиновность в работе на разведку России
Лондон
Лондон (Фото: Hollie Adams / Reuters)

В Великобритании гражданина Афганистана (также имеющего российский паспорта) заподозрили в шпионаже в пользу России, но он пытается опровергнуть это в судебном разбирательстве, пишет Financial Times.

Афганец в Специальной иммиграционной апелляционной комиссии пытается оспорить решение Лондона лишить его гражданства Великобритании в 2019 году. В судебных документах он обозначен как С2. В разные годы работал на британский МИД и центр правительственной связи (GCHQ), где имел доступ к секретным документам, в том числе НАТО.

Он родился в Афганистане, в 1994 году уехал оттуда в Россию, где изучал язык и женился на россиянке. В 2000-м C2 попросил убежища в Британии как афганский беженец. Он сам признал, что это было «приукрашено и не соответствовало действительности». В королевстве он обучался в университете и зарабатывал на жизнь переводами благодаря знанию языков — так началось его сотрудничество с GCHQ.

В конце 2000-х он вернулся в Афганистан, работая на британский МИД. В это время он встречался с нынешним королем Британии Карлом III, его наследником принцем Уильямом и высокопоставленными чиновниками королевства.

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Фото:SumanBhaumik / Shutterstock

Позднее он стал работать в афганском правительстве, что привело к его неоднократным встречам с представителями России и несколькими поездками в страну. Два российских военных атташе стали его друзьями. C2 допустил, что они могли быть агентами разведки, но он не мог этого определить.

В 2019-м связями афганца с Россией заинтересовались британские службы безопасности, после нескольких встреч и бесед с ним они обвинили его в работе на разведку Москвы и лишили гражданства Британии. При этом, отмечает FT, афганец оказался в числе британцев, эвакуированных из Кабула в 2021-м после прихода к власти талибов — хотя к этому времени он не был подданным королевства. Его арестовали по прибытию в страну, но затем отпустили под залог.

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Адвокат С2, Роберт Палмер, потребовал от комиссии «установить факт, что он (его подзащитный. — РБК) не является и никогда не был агентом ГРУ, и, следовательно, разрешить его апелляцию [по вопросу гражданства]».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания Афганистан шпионаж
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