Главком ВСУ заявил об использовании Россией надводных дронов

Залужный сообщил главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Милли, что Россия применяет надводные беспилотники в Черном море. Ранее в Сети появилось видео, на котором подобный дрон атаковал мост под Одессой

Валерий Залужный (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия в ходе спецоперации на Украине применяет надводные дроны, сообщил главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в ходе беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Сообщение о разговоре размещено в Facebook ВСУ (Meta, компания — владелец соцсети, признана в России экстремистской организацией и запрещена).



«Поделился [с Милли] обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — сказано в сообщении.

УНИАН отмечает, что накануне, 10 февраля, в интернете появилось видео атаки на мост в прибрежном поселке Затока Одесской области, которую совершил «надводный объект». Официально власти не комментировали это происшествие, указывает агентство. Российский «Первый канал» также публиковал эти кадры.

Российское Минобороны также не сообщало об использовании именно надводных или морских дронов. В последней сводке ведомства говорится, что 10 февраля по «критически важным объектам системы энергетики» Украины был «нанесен массированный удар», в том числе «оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования» и беспилотными летательными аппаратами. Об уничтожении объектов в Одесской области также ничего не сказано.