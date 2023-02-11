СБУ заочно предъявила обвинения Бастрыкину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 21 тыс. Общество, 15:05
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 15:00
Минобороны заявило об остановке производства ОПК Украины из-за ударов Политика, 14:42
Власти ОАЭ разрешили удаленщикам оформлять визу через приложение Общество, 14:33
СБУ заочно предъявила обвинения Бастрыкину Политика, 14:32
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 14:11
В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях Политика, 13:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино Политика, 13:52
Матыцин назвал попыткой унизить россиян предложение о команде беженцев Спорт, 13:47
Байден пошутил, что постоянно ищет президента США Политика, 13:45
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром Политика, 13:35
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 13:23
Власти Турции сравнили силу землетрясения со взрывом 500 атомных бомб Политика, 13:20
Махачев получил награду от UFC за лучший сабмишн года Спорт, 13:20
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ заочно предъявила обвинения Бастрыкину

СБУ заочно предъявила обвинения главе СК Александру Бастрыкину
СБУ заочно обвинила главу российского СК в посягательстве на территориальную целостность Украины и «отрицании российской агрессии». В СК ранее неоднократно называли преследование российских должностных лиц на Украине незаконным
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по трем статьям, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В спецслужбе считают Бастрыкина причастным «к развязыванию и ведению войны против Украины», также СБУ удалось «зафиксировать и задокументировать» его незаконную деятельность на территориях юго-востока Украины. «Чиновник выполняет задачи высшего военно-политического руководства России по подавлению движения сопротивления в Украине», — указали в СБУ.

Так, Бастрыкину предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины), по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) и по ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). Максимальное наказание по данным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

После начала российской спецоперации власти Украины завели уголовные дела в отношении ряда российских политиков, чиновников и должностных лиц. Некоторые из них, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев и представитель МИДа Мария Захарова, были объявлены в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Захарова в ответ на объявление себя в розыск заявила, что методы СБУ «все больше напоминают ИГИЛ и «Аль-Каиду» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). 

Читайте на РБК Pro
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля
Извинительные 835 слов: как CEO стартапа из США каялся перед клиентами
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики

В Следственном комитете России преследование российских должностных лиц на Украине называли «незаконным». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ. «Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — отмечала пресс-служба российского ведомства.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Анастасия Серова
Александр Бастрыкин СБУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова
Политика
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обысков в доме Сальдо
Политика
Бастрыкин поручил завести дело на сотрудников СБУ из-за Набиуллиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter