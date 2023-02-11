СБУ заочно предъявила обвинения Бастрыкину

СБУ заочно обвинила главу российского СК в посягательстве на территориальную целостность Украины и «отрицании российской агрессии». В СК ранее неоднократно называли преследование российских должностных лиц на Украине незаконным

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по трем статьям, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В спецслужбе считают Бастрыкина причастным «к развязыванию и ведению войны против Украины», также СБУ удалось «зафиксировать и задокументировать» его незаконную деятельность на территориях юго-востока Украины. «Чиновник выполняет задачи высшего военно-политического руководства России по подавлению движения сопротивления в Украине», — указали в СБУ.

Так, Бастрыкину предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины), по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) и по ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). Максимальное наказание по данным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

После начала российской спецоперации власти Украины завели уголовные дела в отношении ряда российских политиков, чиновников и должностных лиц. Некоторые из них, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев и представитель МИДа Мария Захарова, были объявлены в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Захарова в ответ на объявление себя в розыск заявила, что методы СБУ «все больше напоминают ИГИЛ и «Аль-Каиду» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

В Следственном комитете России преследование российских должностных лиц на Украине называли «незаконным». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ. «Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — отмечала пресс-служба российского ведомства.