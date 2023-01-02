Бастрыкин поручил завести дело на сотрудников СБУ из-за Набиуллиной

Бастрыкин поручил завести дело против сотрудников СБУ из-за обвинения в адрес Набиуллиной

Следователи намерены выяснить, кто именно из должностных лиц СБУ решил привлечь Набиуллину к уголовной ответственности

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело против сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) из-за обвинений в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Следственный комитет заявил, что намерен установить должностных лиц СБУ, «принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности».

2 января СБУ обвинила главу ЦБ в организации «рублевой зоны» на территориях, вошедших в состав России в ходе боевых действий, блокировании там оборота украинской гривны, а также направлении полученных там рублевых средств на финансирование военно-промышленного комплекса России.

Ведомство завело в отношении Набиуллиной дело по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) и заявило, что собирается обвинить ее в международный розыск.

Власти Украины завели уголовные дела в отношении ряда российских политиков, чиновников и должностных лиц. Некоторые из них, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и секретарь Совбеза Николай Патрушев, объявлены в розыск по той же статье.