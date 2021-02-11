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Политика ,  
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В РСПП придумали совет с участием Чубайса, которому «есть что сказать»

Два дня назад Чубайса сняли со всех постов в союзе. Президент РСПП объяснил создание совета нехваткой новых участников в бюро организации, в связи с чем встал вопрос о том, как ускорить ротацию
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст высший консультативный совет, куда будет включен Анатолий Чубайс, которого ранее сняли со всех постов в союзе. Об этом говорится в постановлении бюро правления РСПП (есть у РБК).

В документе отмечается, что в первоначальный состав совета помимо Чубайса также войдут президент РСПП Александр Шохин, который будет координатором совета, гендиректор информационного агентства «Интерфакс» Михаил Комиссар, президент Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев и председатель совета директоров группы компаний «Автотор» Владимир Щербаков. В постановлении они называются наиболее опытными и заслуженными представителями бизнес-сообщества, которые являлись ранее членами бюро правления РСПП.

«Вынести вопрос о высшем консультативном совете РСПП на рассмотрение правления РСПП», — отмечается в документе.

Чубайс решил уйти со всех постов в РСПП
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<p>Анатолий Чубайс</p>

Шохин в беседе с РБК, объясняя появление совета, заявил, что в уставе РСПП лежит принцип ротации членов бюро правления, однако на деле это происходит только на основании естественных процессов. «Например, Чубайс покинул бюро, выйдя из бизнеса», — пояснил глава РСПП.

По его словам, союз иногда чувствует, что в бюро РСПП не хватает новых участников, поэтому встал вопрос, как ускорить ротацию. «Для этого мы и решили создать высший консультативный совет, чтобы его члены могли участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса. Чубайс, когда заявление принес, сказал, что готов поучаствовать в таком совете, ему есть что сказать», — сообщил Шохин.

9 февраля президент РСПП сообщил о том, что Анатолия Чубайса сняли со всех постов в союзе по его заявлению. Вместе с тем Шохин рассказал, что тот продолжит деятельность в РСПП в качестве консультанта. «Мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве, потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести», — сказал он.

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Чубайс рассказал о своей встрече с Путиным перед увольнением из «Роснано»
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Анатолий Чубайс

В начале декабря правительство поручило уволить Чубайса с должности главы «Роснано». 4 декабря на этом посту его сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. В тот же день президент Владимир Путин назначил Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что на новой должности экс-глава «Роснано» не будет госслужащим или сотрудником президентской администрации.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Михаил Юшков
Анатолий Чубайс РСПП Александр Шохин
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