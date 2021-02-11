В РСПП придумали совет с участием Чубайса, которому «есть что сказать»
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст высший консультативный совет, куда будет включен Анатолий Чубайс, которого ранее сняли со всех постов в союзе. Об этом говорится в постановлении бюро правления РСПП (есть у РБК).
В документе отмечается, что в первоначальный состав совета помимо Чубайса также войдут президент РСПП Александр Шохин, который будет координатором совета, гендиректор информационного агентства «Интерфакс» Михаил Комиссар, президент Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев и председатель совета директоров группы компаний «Автотор» Владимир Щербаков. В постановлении они называются наиболее опытными и заслуженными представителями бизнес-сообщества, которые являлись ранее членами бюро правления РСПП.
«Вынести вопрос о высшем консультативном совете РСПП на рассмотрение правления РСПП», — отмечается в документе.
Шохин в беседе с РБК, объясняя появление совета, заявил, что в уставе РСПП лежит принцип ротации членов бюро правления, однако на деле это происходит только на основании естественных процессов. «Например, Чубайс покинул бюро, выйдя из бизнеса», — пояснил глава РСПП.